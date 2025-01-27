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Саратовская область получит новые комплексы фотовидеофиксации

Компания «НПО «ИТС», представитель рынка интеллектуальных транспортных систем, поставит Саратовской области новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование установят на 100 аварийно-опасных участках дорог местного, регионального и федерального значений.

Комплексы распознают госномера автомобилей, фиксируют превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, непристегнутый ремень безопасности, выключенные фары, несоблюдение требований, запрещающих проезд грузового транспорта. Устройства «видят» нарушения даже на четырехполосных дорогах и устойчивы к перепаду температур. Оборудование работает на базе нейросетей, благодаря чему качество фотоизображения и точность фиксаций может быть повышено. «НПО «ИТС» интегрирует комплексы фотовидеофиксации с СПО «Паутина», которое используется в УГИБДД Саратовской области. Это необходимо для проведения оперативно-розыскных мероприятий, вынесения постановлений об административных правонарушениях.

Проект будет реализован в рамках пятилетнего контракта на аренду комплексов фотовидеофиксации, заключенного «НПО «ИТС» с ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Саратовской области. «НПО «ИТС» обеспечит поставку, монтаж и техобслуживание устройств 24/7. В настоящее время в регионе работают более 300 единиц современного оборудования для повышения и обеспечения безопасности на дорогах.

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Цифровизация

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