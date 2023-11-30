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Зиганшин Станислав



Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зиганшин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9766 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 196 1
Бевард НПП - Beward 9 1
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