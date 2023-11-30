Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зиганшин Станислав
|Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 1
|30.11.2023
|Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
Зиганшин Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
|ГПБ - Газпромбанк 1089 1
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
|Междуреченский водоканал МУП 4 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
|Петербургский метрополитен ГУП 139 1
|Яресько Александр 13 1
|Ковалев Алексей 16 1
|Долгов Василий 25 1
|Щербаков Алексей 10 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Маслиев Антон 2 1
|Конокотин Виктор 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.