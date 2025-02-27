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Конокотин Виктор



27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
30.11.2023 Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения 1
14.06.2023 Sitronics Group разрабатывает платформу видеоаналитики для распознавания поведения человека 1
21.02.2023 Sitronics Group разработала экосистему решений для безопасности на предприятиях в рамках реализации концепции Vision Zero 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Конокотин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 4
Ростелеком 9766 3
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 2
Сател 129 2
Сател - VizorLabs - Визорлабс 20 2
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Cisco Systems 5125 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
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Междуреченский водоканал МУП 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
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Голосовые сообщения - Voice messages 289 1
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