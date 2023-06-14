Sitronics Group разрабатывает платформу видеоаналитики для распознавания поведения человека

Sitronics Group работает над развитием платформы видеоаналитики с использованием различных методов компьютерного зрения, а том числе алгоритмов построения скелетной модели. Комплекс технологий объединен в единую платформу, предназначенную для решения различных прикладных задач в таких сферах как образование и спорт, медицина, строительство, промышленность, ритейл, транспорт и логистика.

Технология компьютерного зрения позволяет осуществлять в режиме реального времени мониторинг персонала, контролировать отсутствие на рабочем месте, выполнение задач и процессов, транспортные потоки, определять возникновение нештатных ситуаций на заданной территории. На производствах платформа видеоаналитики может выявлять отсутствие средств индивидуальной защиты на работниках, их неправильное применение. Также технологии позволяют детектировать нарушение порядка, опасное бездействие, пересечение контрольных линий.

«Наши модули компьютерного зрения сегодня могут закрыть 80% задач в направлении контроля персонала и безопасности. Технологии позволяют гораздо быстрее реагировать, получать сигнал о каких-то нестандартных, опасных ситуациях в режиме реального времени, что может снизить время реакции для предотвращения и помощи. В платформу видеоаналитики заложены различные сценарии поведения человека, в том числе если объекту наблюдения стало плохо и он, например, находится без сознания. При этом кастомизация алгоритмов аналитики может производиться под конкретную задачу», – сказал заместитель директора департамента по продвижению продуктов Sitronics Group Виктор Конокотин.

Сложные задачи по распознаванию действий человека решают алгоритмы построения скелетной модели человека. Система отслеживает малейшие движения и положение частей тела, определяя на теле объекта наблюдения более 20 точек. Это позволяет распознать его нормальное физическое поведение и детектировать отклонения в случае резкого появления динамики движения.

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Также в числе базовых модулей компьютерного зрения платформы видеоаналитики Sitronics Group детектор очереди, подсчет посетителей, тепловая карта объекта, детектор задымления и открытого огня, а также в числе прочего – модуль детектирования воздействия на саму камеру наблюдения (поворот, закрытие или повреждение).