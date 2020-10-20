«Техносерв» внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения в Распадской угольной компании

«Техносерв» внедрила систему видеоаналитики для Распадской угольной компании (РУК), управляющей угольными активами глобальной горно-металлургической компании ЕВРАЗ.

Цель проекта – минимизация рисков травмирования рабочих из-за нарушения ими правил безопасности и периметра опасных зон на промышленной площадке. Внедренное решение базируется на программных компонентах и AI технологиях компании VizorLabs. Пилотное внедрение системы проходило на объектах ООО «Монтажник Распадской».

Система интеллектуального видеонаблюдения осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности с помощью технологий машинного зрения и видеоаналитики. Нарушения фиксируются автоматически. Система видеоаналитики с искусственным интеллектом анализирует видеопоток с камер наблюдения в режиме реального времени. Когда работник входит на промплощадку, система проверяет состояние экипировки и фиксирует нарушения: отсутствие, защитных очков, перчаток, спецодежды, страховочной привязи или нахождение в опасной зоне. Уведомление об инциденте направляется в ответственные службы предприятия и фиксируется на фото и видео. Система идентифицирует нарушения с точностью до 95%.

Система видеоанализа соблюдения правил техники безопасности и автоматизированная система отчетности о нарушениях сокращают трудозатраты на обработку данных с камер видеонаблюдения и снижают риск травматизма из-за «человеческого фактора».

В рамках пилотного проекта внутри и снаружи производственных помещений было установлено пять IP-видеокамер, подключенных к локальной сети предприятия. Система имеет возможность удаленного конфигурирования и просмотра событий через web-интерфейс. Она обладает высокой отказоустойчивостью и продолжает функционировать даже в случае временного отсутствия канала связи.

«Мы взяли курс на внедрение видеоаналитики. Это современное направление, которое позволяет отслеживать неправильные и опасные действия сотрудников, предупреждая наступление негативных событий. Система на основе искусственного интеллекта работает круглосуточно. «Техносерв» помог реализовать проект качественно и в установленные сроки», – сказал Алексей Червяков, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии РУК.

«Проект поставил перед нами три задачи: внедрить систему видеоаналитики на базе машинного зрения, разработать автоматизированную систему отчетности и обеспечить безопасное хранение фото и видео с камер. Благодаря опыту «Техносерва» и широкому спектру возможностей платформы VizorLabs нам удалось эффективно встроить ее в ИТ-инфраструктуру крупного предприятия», − отметил Кирилл Степанов, заместитель начальника управления «Горнодобывающая промышленность и металлургия» компании «Техносерв».

«Наша технология одновременно простая и сложная. Мы используем нейронные сети для анализа видео. При этом мы существенно модернизировали базовые детекторы или добавили свои уникальные алгоритмы. Преимущество нашей платформы в том, что она анализирует видеопоток в реальном времени. Надеемся, что наша технология снизит травматизм персонала из-за несоблюдения техники безопасности», − отметил Василий Долгов, генеральный директор и сооснователь VizorLabs.