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Axoft стал дистрибутором платформы видеоаналитики VizorLabs в России и Белоруссии

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписал соглашение с разработчиком платформы видеоаналитики на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта VizorLabs. Партнеры-интеграторы Axoft получат возможность предлагать востребованное отечественное решение класса VCA (Video Content Analysis – видеоаналитика) в рамках цифровизации производства, смогут увеличить территориальный охват промышленных компаний-заказчиков, качественно и оперативно отрабатывая задачи по взаимодействию с ними. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Производитель VizorLabs разрабатывает технологии распознавания и автоматической обработки фото- и видеоизображений (компьютерного зрения) с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей для решения прикладных задач в сфере автоматизации производственных процессов, дефектоскопии и телеметрии, в системах контроля доступа и промышленной безопасности. VizorLabs – платформа умной видеоаналитики на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта – в автоматическом режиме способна контролировать соблюдение промышленной безопасности и охрану труда, распознавать поведение и динамические сцены, контролировать состояние помещений и оборудования (повреждения, перегрев, огонь, задымление) и производственные процессы.

Заказчиками системы являются крупные промышленные предприятия, работающие в нефтегазовом комплексе, горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике, строительстве, логистике и транспорте, химической промышленности. Среди клиентов VizorLabs – ЕВРАЗ, «Лукойл», «Россети», УГМК и др. По итогам 2023 г. производитель показал рост выручки на 100%.

Благодаря сотрудничеству с Axoft вендор сможет усилить партнерскую сеть в регионах. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий – расширить продуктовый портфель перспективным отечественным решением на базе компьютерного зрения и ИИ, входящим в реестр российского ПО. Axoft займется продвижением решения среди своих региональных партнеров, проведением совместных с вендором мероприятий.

«Сегодня благодаря компьютерному зрению и технологиям ИИ и ML стало возможным осуществлять невиданный ранее уровень контроля за промышленными объектами и процессами без существенных капитальных затрат. Это позволяет усиливать безопасность и оптимизировать производственные процессы. Axoft пополнил портфель решениями уникального вендора VizorLabs, который предлагает как индивидуальные проектные решения, так и по-настоящему коробочные продукты в этой сфере. Благодаря сотрудничеству наши партнеры смогут увеличить охват заказчиков по таким отраслям, как энергетика, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, металлургия, строительство», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

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«Сотрудничество с Axoft открывает для нас новые горизонты в области продвижения наших решений на российском и белорусском рынках. Мы уверены, что объединение нашего передового опыта в видеоаналитике на базе искусственного интеллекта с экспертизой и широкой партнерской сетью Axoft позволит нам значительно повысить уровень промышленной безопасности и эффективности процессов на предприятиях. Это партнерство укрепит наши позиции в ключевых отраслях, таких как энергетика, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, и поможет нашим клиентам достигать новых высот в цифровизации производства», – сказал Василий Долгов, генеральный директор VizorLabs.

Платформа видеоаналитики VizorLabs контролирует промышленную безопасность, предотвращает производственный травматизм, снижает количество производственных инцидентов. Решение обладает высокой производительностью модулей компьютерного зрения (30+ камер на одной GPU, до 200 камер – на одном сервере). Система антиспам разработана на основе технологии реидентификации человека для снижения числа ложных срабатываний, есть возможность синхронизации видеопотоков и внешних датчиков.

Решение включает систему отложенной обработки данных для снижения нагрузки на оборудование в часы пик, встроенную BI-систему для построения гибкой отчётности на основе данных из разных источников. В состав VizorLabs входят: готовые коннекторы для интеграции с внешними устройствами и системами (CRM, мессенджеры, почтовые клиенты, системы пожаротушения, пульты экстренных служб); модуль работы с видеорегистраторами, мобильными комплексами и очками дополненной реальности; функционал no code/low-code. Система видеоаналитики кастомизируется под бизнес-процессы заказчика и позволяет принимать управленческие решения.

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