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Разработка ГК «КОРТРОС» может сократить проектирование на четыре-шесть месяцев

ГК «КОРТРОС» разработала собственный плагин для автоматизации проектирования инженерных сетей в части отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Плагин позволяет при отрисовке геометрии проекта формировать спецификации для рабочей документации, размещенные на листы и структурированные согласно ГОСТ и прочим нормативным документам. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРТРОС».

Разработка ГК «КОРТРОС» облегчает временные затраты инженеров на подготовку и оформление документации.

«Дополнительно мы прописали возможность взаимодействия с серверами для выгрузки данных информационных моделей зданий в локальную область. Эту информацию мы используем для дальнейшей работы, в том числе для аналитики проектирования с ежедневным обновлением. Мы идем к тому, чтобы создать такую площадку, которая будет сразу от концепции выдавать рабочую документацию. Таким образом, все проектирование может быть сокращено с 12-16 месяцев до 8-12 месяцев», - сказал руководитель лаборатории BIM-автоматизации ГК «КОРТРОС» Максим Тяпочкин.

ГК «КОРТРОС» начала использовать этот модуль при проектировании жилых домов в Академическом районе Екатеринбурге. На этой площадке разработка пройдет полное тестирование, также будут внесены дополнения в части архитектурного проектирования, конструктивных решений и проектирования внутреннего электрооборудования и освещения.

В дальнейшем это приложение будет размещено на маркетплейсе приложений под определенные компании.

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ГК «КОРТРОС» реализует проекты по созданию объектов недвижимости. ГК «КОРТРОС» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

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