Первый в Москве робот-консьерж появился в жилом комплексе Headliner

В Москве появился робот-консьерж «Арди», который полностью заменит человека на стойке ресепшн. «Арди» способен распознавать лица, отвечать на вопросы, общаться с жителями, арендаторами, доставщиками, представителями управляющей организации и другими посетителями. При этом взаимодействие с разными группами происходит по разным сценариям. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

«Арди» установлен в центральном лобби флагманского проекта девелоперской группы компаний «Кортрос» — жилом комплексе бизнес-класса Headliner в Пресненском районе. Робот-консьерж — часть большой цифровой экосистемы квартала, построенной на базе цифрового сервиса Ujin для управления «умными зданиями». Это позволяет роботу не только взаимодействовать с жителями, но и оптимизировать управление системой «умного дома», парковкой и инженерными системами.

Технологии искусственного интеллекта и оцифрованные бизнес-процессы помогают «Арди» справляться с привычными обязанностями консьержа быстрее и эффективнее. Робот одновременно может обслуживать несколько пользователей, принимая заявки через мобильное приложение, фиксируя события и общаясь с жителями или гостями через домофон.

«Появление «Арди» в пространстве Headliner — наглядное доказательство того, как активно происходит сегодня в России цифровизация строительной отрасли. Для нашей компании это направление оставалось одним из приоритетных на протяжении последних 10 лет. Робот-консьерж — логичное развитие сервисов «умного дома». Мы стремимся к тому, чтобы наших жителей окружала комфортная, дружелюбная среда, которая не прерывается за пределами квартиры, а сопровождает их во всем квартале», — отметил Станислав Киселев, генеральный директор ГК «Кортрос».

Особое внимание «Арди» уделяет вопросам безопасности. Робот фиксирует все события, сохраняет полные записи действий, что важно для контроля доступа и прозрачности. В то же время «Арди» уважительно относится к приватности жителей: каждый из них может изменить настройки взаимодействия с роботом.

Важным преимуществом роботизированного консьержа является автономная работа без постоянного соединения с интернетом. Все процессы — от распознавания голоса до синтеза речи — происходят внутри «Арди».

«”Кортрос” стал одним из первых застройщиков, который начал применять технологии «умного здания» и «умного дома». Интеграция робота-консьержа «Арди» в цифровую экосистему здания на базе Ujin позволит обеспечить эффективное взаимодействие между жителями и службами комплекса. Мы уверены, что «Арди» станет незаменимым помощником и важным шагом на пути к созданию умного МКД, где все системы интегрированы и работают как единое целое, обеспечивая комфорт и безопасность проживания», — сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.