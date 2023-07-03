Наталья Сергунина: Москва помогает юным предпринимателям найти перспективную нишу и запустить бизнес

Современная Москва — один из крупнейших мегаполисов мира. Для развития такого города нужны высококлассные специалисты. Столица создает все условия для их подготовки. Так, молодежи предлагают различные программы, которые помогут раскрыть потенциал в самых разных сферах — от культуры до новых технологий и предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Молодые москвичи могут реализовать себя в самых разных областях. К примеру, заниматься творчеством, сохранять историческое наследие, помогать другим в качестве волонтера, посвятить себя науке или инновациям. Много городских программ направлено на обучение и поддержку начинающих предпринимателей», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Для тех, кто задумался об открытии своего дела, в Москве проводят долгосрочные курсы и программы наставничества с экспертами, акселераторы и тематические тренинги, чемпионаты и конкурсы.

Молодежная программа «Бизнес-уик-энд. Старт»

Одна из ключевых программ для молодых предпринимателей столицы — «Бизнес-уик-энд. Старт». Она помогает юношам и девушкам в возрасте от 13 до 18 лет запустить собственный бизнес. Участники изучают основы деловой деятельности и экономические модели, превращают свои идеи в реальные продукты и услуги, регистрируются самозанятыми и получают первую прибыль.

К потоку 2023 г. присоединились более двух тыс. человек, которым были интересны разные виды бизнеса: пошив молодежной одежды, производство полезных снеков, варенья с нестандартными вкусами или биомороженого, настенных кашпо из вторсырья, чехлов для телефонов, экомыла и др.

Центральным событием программы в 2023 г. стала ярмарка-выставка «Предпринимай! Фабрика-идей», которая прошла в конце мая. В ней приняли участие больше 200 человек в составе 53 команд. К этому моменту многие из них уже были зарегистрированы как самозанятые и совершили первые продажи. Все они продемонстрировали свои успехи — товары и услуги, которые во время обучения прошли путь от идеи до продукта.

Мероприятие посетили более 10 тыс. человек: они могли купить все, что им понравилось. Общая выручка участников составила почти половину млн руб., а 10 компаниям эксперты дали рекомендацию зарегистрировать товарный знак. Все они производят самые разные товары: продукты питания, одежду, косметику, игрушки, аксессуары и др.

Эксперты определили победителей в 10 номинациях: «Абсолютный победитель», «Экопродукт», «Лучшая визитная карточка», «Лучшая выставка-ярмарка», «Лучшая бизнес-идея», «Лучший бизнес-план», «Московский сувенир», «Лучшая реклама», «Я – лидер» и «Инвестиции, номинация партнеров». Победители получили подарки от партнеров, но главное — создали успешный бизнес, который им теперь предстоит развивать дальше.

Например, 16-летний Клим Щегольков, будучи школьником и воспитанником детского технопарка «Москва», разработал автоматизированное решение по промышленному клинингу окон и фасадов зданий. Молодой человек стал победителем в номинации «Лучший бизнес-план». В январе проект Клима вошел в список 24 лучших молодежных инициатив развития Москвы на фестивале студенческого предпринимательства «Я — Ты — Москва». Сейчас его проект проходит пилотные тестирования в офисах крупных компаний, в том числе технологической VK.

Ровесница Клима Арина Бобкова тоже приняла участие в мероприятии «Предпринимай! Фабрика идей». Ее бренд по пошиву футболок из гипоаллергенной ткани с элементами традиционных русских узоров получил награду «Лучший товар или услуга». Уже продана первая партия одежды, девушка планирует увеличить заказ и расширить линейку ассортимента.

Еще один участник — Елена Платонова — создала свое бюро авторской росписи аксессуаров и предметов интерьера. Она предлагает реализовать любую творческую идею. А Анастасия Кекова — владелец патентного бюро, выпускница «Бизнес-уик-энда» 2019 г. Как раз во время прохождения программы она собрала команду и запустила свое дело. Ежегодно ее компания регистрирует более тыс. товарных знаков.

Какие еще проекты реализует московская молодежь

Кроме программы «Бизнес-уик-энд. Старт» столица предлагает другие форматы взаимодействия новичков и отрасли. Многие молодые предприниматели проходят сразу через несколько проектов, которые реализует профильный столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Они заводят больше полезных знакомств, изучают кейсы своих коллег, получают возможность консультироваться с профессионалами и представлять свою продукцию на различных конкурсах и выставках.

Выпускник детского технопарка «Мосгормаш», ныне студент Московского политехнического университета Петр Птушкин создал решение для построения 3D-моделей будущих зданий с использованием BIM-технологий. Петр прошел чемпионат технологического предпринимательства «Технолидеры Москвы», победил в федеральном чемпионате «Технолидеры будущего», за что получил грант мэра, зарегистрировался как самозанятый и даже принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как итог — в настоящее время проект коммерциализирован и реализуется совместно с индустриальным партнером.

Интересные идеи для бизнеса рождаются и у детей. В этом случае очень полезны программы, которые предлагают в детских технопарках столицы. Их открыли, чтобы поднять престиж рабочих и инженерных профессий, создать базу для подготовки новых профессиональных кадров. Посетители — дети от шести лет и студенты колледжей — знакомятся с техническими и творческими дисциплинами, пробуют создавать собственные разработки в сфере промдизайна, роботостроения, нанотехнологий и в др. направлениях.

Среди изобретений посетителей технопарков — ультразвуковая система автоматического экстренного торможения для электросамокатов. Ее придумал 14-летний Станислав Киселев. Мальчик подошел к делу основательно: произвел расчеты, создал опытную масштабную модель устройства и даже провел испытания.

Хакатоны и технологические конкурсы

Юные бизнесмены принимают участие во многих хакатонах и соревнованиях, где можно выиграть грант на развитие или найти инвестора, готового вложиться в проект.

Яркий пример — столичный конкурс на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В 2023 г. заявки на участие в нем прислали ИТ-специалисты из России и 37 др. стран, в финал вышли 210 команд. В составе одной из них — 22-летняя Полина Кудрявцева с папой Михаилом. Они разработали концепцию видеоигры, где действие происходит в Москве на Патриарших прудах. Они получили награду в размере одного млн руб.

Другой проект — конкурс «Новатор Москвы». Здесь участники (в том числе школьники от 14 до 18 лет) предлагают передовые решения в области промышленности, экологии и др. направлений. Участники одной из команд — победителей 2021 г. (на тот момент — студенты 1998 и 1999 годов рождения) придумали 3D-принтер для печати воскоподобным пластиком​. С его помощью можно производить различные машиностроительные детали. Идея появилась, когда ребята учились на третьем курсе университета. На данный момент закуплены все комплектующие для сборки нового прототипа, в планах — подготовка заявки на патент.