Acer представила ноутбук ConceptD 3 Pro. Цена

Acer представила на российском рынке новую модель из линейки устройств для дизайнеров и специалистов творческих профессий — ноутбук ConceptD 3 Pro. Новинка заключена в металлический корпус, обладает 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и заводской калибровкой цветопередачи, поддерживает современные комплектующие для работы с дизайнерским и графическим ПО, может похвастаться эффективной и бесшумной системой охлаждения, а также сканером отпечатков с поддержкой Windows Hello.

Металлический корпус ConceptD 3 Pro обработан при помощи микродугового оксидирования, что придает ноутбуку высокую прочность и устойчивость к коррозии и позволяет пользователю смело брать устройство с собой в деловые поездки. 15,6-дюймовый экран легко можно развернуть на 180°, чтобы показать результаты работы клиентам на презентации или устроить брейншторм с коллегами. Сенсорная панель Precision Touchpad обеспечивает максимальное удобство навигации, а поддержка системы биометрической аутентификации Windows Hello со сканером отпечатков поможет быстро и безопасно входить в систему и защитит конфиденциальную информацию и создаваемые проекты от посторонних глаз.

15,6-дюймовый экран ConceptD 3 Pro поддерживает разрешение Full HD (1920х1080 пикс.), что позволит дизайнерам и создателям контента легко различать все важные детали изображения. Благодаря откалиброванной на заводе с максимальной точностью цветопередаче (показатель Delta E<2) и 100-процентному охвату цветового пространства DCI-P3 все оттенки на экране будут выглядеть абсолютно естественно. Сертификат Pantone® Validated избавит пользователя от беспокойства о том, что цвета готовой полиграфической продукции будут отличаться от отображаемых в графическом редакторе.

В ConceptD 3 Pro установлен процессор девятого поколения Intel Core i7 и видеокарта NVIDIA Quadro T1000, поэтому ноутбук легко справится с современным ПО для работы с графикой, видео или архитектурным дизайном. За быструю работу приложений и запуск системы также отвечает 16 ГБ ОЗУ DDR4 и современный твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 512 ГБ. Рабочие проекты создателей контента, как правило, занимают достаточно много места, поэтому для их хранения в ноутбуке предусмотрен емкий жесткий диск на 1 ТБ.

При высокой нагрузке такие мощные комплектующие неизбежно генерируют большое количество тепла, и для линейки ConceptD инженеры Acer выбрали решение, в котором сочетаются два важных преимущества: отличное охлаждение системы и не превышающий 40 дБ максимальный уровень шума.

Несмотря на компактные размеры в ноутбуке нашлось место для двух портов USB 3.1, порта USB 2.0 и даже современного USB Type-C, который обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гб/с, зарядку подключенных гаджетов и возможность работы с внешним монитором. А сетевая карта ConceptD 3 Pro справится с передачей крупных видеофайлов или рабочих проектов благодаря поддержке новой версии беспроводного протокола Wi-Fi 6. Отслеживать температуру и состояние компонентов, изменять настройки системы и звука, а также переключаться между режимами цветопередачи пользователь сможет с помощью собственного ПО линейки ConceptD — Palette UI.

ConceptD 3 Pro уже доступен в российской рознице по цене от 119 990 рублей.