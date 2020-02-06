Acer начала российские продажи ноутбука ConceptD 5 Pro. Цена

Acer представила новый ноутбук из профессиональной линейки для специалистов в области архитектурного дизайна, анимации и двухмерной/трехмерной графики — ConceptD 5 Pro. 15,6-дюймовая новинка может похвастаться высоким качеством цветопередачи и детализацией изображения, системой охлаждения с максимальным уровнем шума всего 40 дБ, а также поддержкой мощных комплектующих для работы с требовательными CAD-системами и современными приложениями.

ConceptD 5 Pro выглядит профессионально и строго. Его черный металлический корпус не только без проблем выдержит любую поездку или командировку, но будет отлично смотреться на рабочем столе в офисе или на презентации у клиента. Тонкие рамки вокруг 15,6-дюймового экрана не будут отвлекать пользователя от творчества, а мягкая янтарная подсветка клавиатуры поможет эффективно работать даже при слабом освещении.

Одно из основных требований дизайнеров и специалистов по графике и полиграфии к рабочим мониторам или ноутбукам — качество цветопередачи и изображения в целом. Поэтому в линейке ConceptD во главу угла были поставлены именно эти характеристики. Ноутбук ConceptD 5 Pro получил сертификат Pantone Validated, гарантирующий, что оттенки, которые пользователь видит на экране, будут полностью совпадать с цветами готовой печатной продукции. Устройство было откалибровано на заводе с максимальной точностью, чтобы добиться показателя цветопередачи Delta E<2. Широкую цветовую гамму и естественность переходов между оттенками обеспечивает 100-процентный охват пространства Adobe RGB. Благодаря поддержке разрешения 4К UHD на 15,6-дюймовом экране ноутбука создатели контента смогут рассмотреть даже самые мелкие элементы и детали сложных трехмерных моделей.

Ноутбук поддерживает процессоры девятого поколения Intel Core i7 и видеокарты NVIDIA (Quadro T1000 или Quadro RTX 3000), созданные специально для графических приложений. До 16 ГБ ОЗУ DDR4 и современные PCIe NVMe SSD емкостью до 1 ТБ обеспечивают быстрый запуск системы и программ. Для хранения рабочих файлов в ConceptD 5 Pro предусмотрен вместительный жесткий диск.

При этом ноутбук оборудован современной системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D четвертого поколения, которые обеспечивают эффективный отвод тепла от мощных компонентов, но работают очень тихо. Максимальный уровень шума даже при полной нагрузке не превышает 40 дБ.

Для комфортной работы в ноутбуке предусмотрен полный набор портов, включая современный USB Type-C™ со скоростью передачи данных до 5 Гб/с и HDMI 2.0, которые можно использовать для подключения дополнительных мониторов. Кроме того, Acer ConceptD 5 Pro оборудован тремя портами USB 3.1, к которым пользователь сможет подсоединить периферийные устройства или внешние накопители. Для быстрой беспроводной связи в ноутбуке используется сетевое решение Killer™ с поддержкой новейшего протокола Wi-Fi 6.

Разработанное для новой линейки ПО ConceptD Palette UI позволяет менять настройки системы, в том числе настройки звука, и отслеживать ее состояние, при необходимости переключаясь между сохраненными профилями цветопередачи.

ConceptD 5 Pro можно приобрести эксклюзивно в официальном интернет-магазине Aceronline.ru от 139 990 рублей.