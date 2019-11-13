Acer представила новый профессиональный монитор ConceptD CP3. Цена. Фото

Acer представила в России новый монитор из профессиональной линейки ConceptD. ConceptD CP3 (полное название модели CP3271K P) предназначен для создателей двухмерного и трехмерного контента, аниматоров и специалистов в сфере видео, графики и полиграфии, поэтому максимальный упор разработчики сделали на качество изображения и цветопередачу. 27-дюймовый монитор с современным разрешением 4К получил сертификат Pantone Validated и заводскую калибровку Delta E<1.

Монитор ConceptD CP3 относится к профессиональной линейке продуктов Acer для творчества. Благодаря минималистичному дизайну новинка выглядит элегантно и не отвлекает пользователя от создания контента. Внушительный 27-дюймовый экран обладает эргономичной стойкой, которая позволяет поворачивать устройство на 360 градусов, менять угол наклона и положение по высоте, чтобы пользователю всегда было максимально комфортно работать. Для защиты экрана от бликов предусмотрен специальный съемный козырек, а встроенный датчик автоматически регулирует яркость подсветки в соответствии с уровнем освещения в комнате.

Новый профессиональный монитор Acer ConceptD CP3

ConceptD CP3 оборудован парой встроенных динамиков на 4 Вт и хабом с четырьмя разъемами USB 3.0, к которым можно подсоединить внешние устройства. К системе монитор подключается при помощи порта HDMI 2.0 или DisplayPort 1.4.

ConceptD CP3 оснащен современным IPS-экраном с разрешением 4К UHD (3840х2160 пикселей), который обеспечивает максимальную детализацию и четкость изображения, что особенно важно при работе с графическим контентом. При этом частота обновления экрана доходит до 144 Гц, поэтому никаких проблем при создании анимации или рендеринге трехмерной графики у пользователя не возникнет. Поддержка технологии Nvidia G-sync позволяет синхронизировать частоту смены кадров видеокарты и монитора, благодаря чему гарантируется отсутствие разрывов изображения и плавная смена кадров на экране.

Заводская калибровка с показателем Delta E<1 и 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 обеспечивают качественную цветопередачу, а наличие сертификата Pantone Validated наверняка понравится специалистам, работающим с полиграфической продукцией, так как оно гарантирует, что цвета и оттенки на экране будут полностью совпадать с цветами печатных материалов.

Acer ConceptD CP3 предназначен для создателей двухмерного и трехмерного контента, аниматоров и специалистов в сфере видео, графики и полиграфии

Максимальная яркость и высокая контрастность обеспечиваются благодаря технологии VESA Certified DisplayHDR 400 (максимальная яркость 400 нит), которая помогает сохранить полную детализацию как самых темных, так и самых светлых и ярко освещенных участков изображения. А поддержка трехмерных таблиц перекодировки позволяет достичь максимальной точности цветокоррекции при работе с цифровым контентом и видеофайлами.

На монитор Acer ConceptD CP3271K P компания Acer предоставляет трехлетнюю гарантию. Новинка уже доступна по цене в 99990 руб.