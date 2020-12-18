Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD

Национальный исследовательский университет МИЭТ отметил свое 55-летие. По традиции, руководство вуза подвело итоги работы, обозначило главные результаты и наметило новые цели развития. Одним из значимых достижений года стало плодотворное сотрудничество с компанией Acer.

Acer – производитель компьютерной техники и электроники – поддерживает множество образовательных проектов, имеет большой опыт взаимодействия со школами и вузами. На международной арене Acer является спонсором олимпиады по информатике, оснащает крупнейшие киберспортивные турниры профессиональной техникой. В России компания сотрудничает с Международной школой дизайна, школой программирования Coddy, ежегодно поставляет в образовательные учреждения более 100 000 компьютеров.

Партнерство с МИЭТ является одним из направлений работы Acer в части поддержки российского образования. Так, в октябре 2020 года компания выступила партнером Хакатона МИЭТ– 48-часового онлайн-марафона, в ходе которого программисты и маркетологи решали задачи, поставленные крупными компаниями, – в том числе, Acer.

В декабре 2020 был реализован очередной проект: Acer оснастила центр по сквозному проектированию информационно-управляющих и радиотехнических систем и центр компьютерного зрения университета персональными компьютерами и мониторами линейки ConceptD. Эти устройства предназначены для сложных вычислительных задач, таким образом, они будут полезны для подготовки студентов МИЭТ, изучающих дисциплины, требующие использования компьютерной техники с высокой производительностью.

Помимо этого, устройства ConceptD отлично подойдут для тех, кто обучается по направлению дизайна, поскольку они обладают профессиональной точностью цветопередачи, широким цветовым охватом и высокой частотой обновления экрана, что крайне важно для людей, работающих с графическим и видео-контентом.

Генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко сказал: «Помогая школам и вузам, мы инвестируем в новое поколение, которому предстоит определить будущее страны. Это важная часть философии нашей компании. Возможность предоставить оборудование для МИЭТ лично для меня вдвойне радостное событие, так как я сам являюсь выпускником этого университета. Я благодарен за полученные здесь знания и опыт, они во многом сформировали меня как личность и повлияли на мой карьерный путь. Я, от имени компании Acer и от себя лично, поздравляю МИЭТ с 55-летием, искренне желаю университету процветания, талантливых студентов и высоких научных достижений!»