Acer начинает российские продажи монитора ConceptD CP7. Цена

Acer представила на российском рынке новый профессиональный монитор из линейки ConceptD для создателей контента. 27-дюймовый Acer ConceptD CP7 (полное название модели — CP7271K P) может похвастаться наличием сертификата PANTONE Validated, заводской калибровкой экрана с Delta E<1 и максимальным охватом цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, а также поддержкой разрешения 4К и частотой обновления экрана до 144 Гц.

Монитор Acer ConceptD CP7 в первую очередь предназначен для специалистов, которые работают с двухмерной и трехмерной графикой, приложениями для дизайна и обработки видео и фото и нуждаются в качественной цветопередаче, высокой детализации изображения и поддержке современных технологий. Новинка выглядит строго и стильно, и, несмотря на внушительную диагональ экрана, занимает совсем не много места на рабочем столе. Как и все устройства линейки ConceptD, монитор выдержан в минималистичном стиле, благодаря чему пользователь может полностью сосредоточиться на творчестве.

Поддержка разрешения 4К (3840x2160 пикс.) позволит рассмотреть даже мельчайшие подробности изображения. При этом частоту обновления экрана, как и во многих современных игровых моделях, можно разогнать до 144 Гц, чтобы смена кадров при обработке видео или трехмерного контента в любых условиях оставалась максимально плавной. Частоту обновления видеокарты и экрана монитора позволяет синхронизировать технология NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, а поддержка VESA Certified DisplayHDR 1000 гарантирует высокую контрастность и отличную детализацию как сильно освещенных, так и затемненных участков изображения при максимальной яркости до 1000 нит.

Качественное и естественное отображение всех цветов и оттенков — визитная карточка линейки ConceptD, и Acer ConceptD CP7 не стал исключением. В числе основных особенностей IPS-экрана монитора — заводская калибровка с показателем Delta E<1 и наличие сертификата PANTONE Validated, что гарантирует максимально точную цветопередачу и полное соответствие оригиналу при печати полиграфической продукции.

Новинка на 99 процентов охватывает пространство Adobe RGB и на 93 процента — используемое в кинематографе DCI-P3, что обеспечивает не только отображение значительно более широкого диапазона цветов, но и плавную смену оттенков на экране.

Монитор оборудован датчиком, который оценивает уровень яркости внешних источников света и снижает нагрузку на зрение пользователя, автоматически регулируя подсветку экрана. Кроме того, корпус Acer ConceptD CP7 оборудован специальной защитной блендой, которая отсекает блики, препятствует искажению цветов на экране и помогает сосредоточиться на работе.

Удобная эргономичная стойка позволяет менять положение экрана, поворачивать его, подстраивая под индивидуальные запросы пользователя. Встроенные динамики с успехом заменяют внешние и дают возможность очистить рабочий стол от лишних проводов и устройств. Для подключения к системе, а также для подсоединения внешних накопителей или гаджетов в мониторе предусмотрен хаб на четыре разъема USB 3.0, порты HDMI и DisplayPort.

На монитор Acer ConceptD CP7271K P компания Acer предоставляет 3-летнюю гарантию. Новинка доступна в российской рознице по цене от 189 990 рублей.