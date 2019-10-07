Acer представила в России ноутбук ConceptD 7 для создателей контента. Цена

Acer представила в России ноутбук для творческих профессионалов ConceptD 7. Новинка предназначена для специалистов в области 3D-графики, дизайна и фотографии, а также пользователей, которым важна максимальная производительность при минимальных габаритах. Несмотря на небольшой вес и ультратонкий корпус, Acer ConceptD 7 оснащен современными комплектующими и 15,6-дюймовым экраном с поддержкой разрешения UHD 4K (3840x2160 пикселей).

ConceptD 7 получила 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS и заводской калибровкой цветов (показатель цветопередачи Delta E<2). Поддержка разрешения UHD 4K (3840x2160 пикс.) позволяет рассмотреть мельчайшие детали на экране, а 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и сертификат Pantone Validated Grade гарантируют максимально естественную цветопередачу и отображение всех оттенков без искажений. Новинка просто идеально подходит для любых связанных с графическим контентом работ.

При выборе рабочего ноутбука дизайнеры и создатели контента часто сталкиваются с тем, что тонким корпусом обладают только ультрабуки с невысокой производительностью в ресурсоемких приложениях для 3D-графики, а по-настоящему мощными комплектующими могут похвастаться тяжелые и шумные геймерские ноутбуки с большим количеством ненужных для работы «фишек».

Благодаря весу 2,1 кг и габаритам 359х255 мм при толщине 17,9 мм он выглядит как настоящий ультрабук с лаконичным и стильным дизайном. Чтобы снизить вес устройства, но при этом сделать корпус максимально устойчивым к внешним воздействиям, разработчики ConceptD 7 заключили его в корпус из алюминия, обработанного по методу микродугового оксидирования.

В максимальной комплектации ноутбук Acer ConceptD 7 получил шестиядерный процессор IntelCore i7-9750H и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q с 8 ГБ видеопамяти. Кроме того, новинка поддерживает до 32 ГБ ОЗУ DDR4-2666 и установку двух накопителей NVMe SSD общей емкостью до 2 ТБ для хранения рабочих проектов любой сложности.

Запатентованная система охлаждения AeroBlade 3D четвертого поколения защищает Acer ConceptD 7 от перегрева. Конструкция лопастей трех металлических вентиляторов и система отвода горячего воздуха с трех сторон корпуса позволяют обеспечить эффективное охлаждение всех комплектующих при практически полной бесшумности. Даже при максимальной нагрузке уровень шума системы охлаждения не превышает 40 дБ.

В Acer ConceptD 7 сохранены все необходимые пользователям разъемы, в том числе три порта USB 3.1 для подсоединения внешних периферийных устройств. Для подключения к ноутбуку дополнительных мониторов может использоваться порт Thunderbolt 3/USB Type-C, а также разъемы HDMI 2.0 и Mini DisplayPort 1.4. За беспроводную связь отвечает сетевая карта Killer™ Wireless-AC 1550 с поддержкой скорости передачи данных до 866 Мбит/с.

Acer ConceptD 7 можно приобрести эксклюзивно в официальном интернет-магазине Aceronline.ru по цене от 209 990 рублей в зависимости от региона.