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Состоялся релиз «Ред ОС» 8 для архитектуры процессоров ARM

Релиз операционной системы «Ред ОС» 8 для архитектуры процессоров ARM открывает новые возможности по созданию отечественных программно-аппаратных комплексов, а также расширяет совместимость «Ред ОС» 8 с российскими аппаратными платформами.

Установочные образы операционной системы под различные ARM-платформы уже доступны на сайте разработчика. Обновления для архитектур ARM и x86_64 выпускаются параллельно. Функционал «Ред ОС» 8, состав ее репозитория и конфигураций установочных образов аналогичен для обеих архитектур. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Реализация поддержки процессоров на архитектуре ARM в «Ред ОС» 8 позволит российским компаниям снизить зависимость от зарубежного аппаратного обеспечения. Работоспособность «Ред ОС» 8 уже подтверждена для российских процессоров «Байкал-М» и «Байкал-S», сертификаты совместимости размещены на сайте «Ред ОС». Компании продолжают развивать сотрудничество и работать над дальнейшим расширением линейки совместимых продуктов.

Также пользователи «Ред ОС» 8 получают большую вариативность при построении своей ИТ-инфраструктуры. Помимо устройств от российских компаний, «Ред ОС» 8 демонстрирует стабильную и корректную работу на процессорах серии Ampere Altra и Huawei Kunpeng.

Полноценная поддержка чипов ARM расширяет сценарии применения самой операционной системы: «Ред ОС» 8 может использоваться в качестве операционной системы общего назначения для серверов и рабочих станций, а также входить в состав промышленных решений. Например, обеспечивать работу компонентов АСУ ТП.

«Поддержка процессоров на базе архитектуры ARM позволит значительно расширить набор сценариев для работы с «Ред ОС» 8, а также сделать нашу операционную систему доступнее для большего круга пользователей. Во-первых, мы закрываем потребности пользователей, ранее внедривших решения на базе архитектуры ARM и сейчас находящихся в поиске операционной системы. Во-вторых, мы расширяем возможности выбора аппаратных платформ для российских компаний, планирующих и осуществляющих переход на российское ПО, включая операционную систему», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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