Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

НТЦ ИТ «Роса» и «Е-Флопс» объявили о совместимости своих решений

Российский разработчик системного инфраструктурного ПО компания «Роса» и российская технологическая компания, разработчик и производитель платформ хранения и обработки данных «Е-Флопс» успешно завершили тестирование совместимости своих продуктов.

ОС «Роса Хром» была протестирована на двух эмулирующих серверах архитектуры ARM64 с процессорами семейства Ampere Altra и Altra Max, R152-P31 в односокетном исполнении с 64 процессорными ядрами и сервере R282-P91 в двухсокетном исполнении с 256 процессорными ядрами.

В рамках развития экосистемы ПО, совместимого с архитектурой ARM64, компания «Е-Флопс» временно использует эмулирующие серверы сторонних производителей. Эти серверы, также построенные на процессорах Ampere Altra и Altra Max, максимально близкие по компонентной базе к серверам собственной разработки «Е-Флопс».

Операционная система «Роса Хром» рекомендована для использования в корпоративной среде, объединяя простоту и доступность Linux с технологической совместимостью с другими сертифицированными продуктами компании «Роса». Это позволяет легко создавать инфраструктуру любой сложности с разными уровнями безопасности.

Операционная система «Роса Хром» основана на российском репозитории ROSA 2021.1, использует собственную среду и платформу ABF для сборки и управления дистрибутивом. На этой же платформе создана мобильная операционная система «Роса Мобайл» и ОС для удаленного доступа «Роса Барий». Важно отметить, что все серверные мощности для разработки и дистрибуции находятся в России, обеспечивая защиту от потенциальных угроз.

Александр Осипов, МегаФон: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов
безопасность

Модульный сервер М1 – это универсальное решение для построения корпоративных ЦОДов и суперкомпьютеров, сочетающее энергоэффективную процессорную архитектуру, умное хранение данных, поддержку GPU-ускорителей, высокоскоростные внешние интерфейсы, совместимость с экосистемой отечественного ПО. В форм-факторе 6U размещаются до 10 двухпроцессорных вычислительных модулей, аналогичных классическим серверам 1U. Конфигурации модульного сервера М1 включают 4 модели вычислительных модулей и 2 типа шасси – для классических ЦОДов и для ЦОДов, построенных по стандарту ОСР v.2 12V и 48V.

Подтвержденная совместимость аппаратных платформ «Е-Флопс» с ОС «Роса» позволит двигаться дальше, добиваясь совместимости с прикладным ПО, базирующемся на ОС «Роса Хром».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании

Минцифры хочет обязать госкомпании перейти на облачные сервисы

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще