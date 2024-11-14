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«Ред Софт» и «Перспективный мониторинг» объявили о сотрудничестве

Компании «Перспективный мониторинг» и «Ред Софт» объявили о стратегическом партнерстве в области обмена технологиями и развития экосистемы для разработчиков.

Совместная работа компаний «Перспективный мониторинг» и «Ред Софт» будет направлена на обеспечение технологического партнерства в образовательной сфере по защите и противодействию компьютерным атакам для разных отраслей экономики страны, а также на совместную разработку и внедрение новых технологий и цифровых продуктов.

Компанией «Перспективный мониторинг» разработан киберполигон Ampire, представляющий собой учебно-тренировочную платформу, на которой специалисты ИБ-служб проходят обучение и отрабатывают навыки и методы обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. Ampire является базовым киберполигоном для обучения студентов в ведущих вузах страны, среди которых Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Губкинский университет, Томский государственный технический университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), МИРЭА – Российский технологический университет и другие крупные учебные заведения. Всего в российских вузах сегодня развернуто более 20 киберполигонов Ampire.

Александр Пушкин, заместитель генерального директора компании «Перспективный мониторинг», сказал: «Стратегическое партнерство с компанией «Ред Софт» – важный шаг в развитии экосистемы Ampire. Киберполигон должен быть всегда актуален по составу инфраструктуры, на которой проходит тренировка. Сейчас активно продолжается процесс импортозамещения в России, и мы должны помочь нашим заказчикам, молодым специалистам научиться эффективно защищать российскую инфраструктуру. В связи с этим технологическое партнерство с одним из ведущих российских производителей операционных систем, компанией «Ред Софт», а также интеграция их решений в киберполигон, имеет серьезное значение для всей отрасли».

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Импортонезависимость

В ближайших планах компаний – интегрировать операционную систему «Ред ОС» в киберполигон для школьников Ampire Junior, чтобы старшеклассники могли проходить занятия на отечественной операционной системе.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», сказал: «В рамках нашего сотрудничества с компанией «Перспективный мониторинг» мы планируем объединить усилия для создания актуальных и эффективных решений в области кибербезопасности. Интеграция операционной системы «Ред ОС» в киберполигон Ampire позволит школьникам, студентам и специалистам работать с современными российскими технологиями, что важно в условиях активного процесса импортозамещения, когда защита отечественных ИТ-систем становится приоритетной задачей».

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