Ученые Smart Engines расшифровали рукописи Пушкина при помощи «Да Винчи»

Специалисты российской компании Smart Engines при помощи искусственного интеллекта расшифровали зачеркнутые фрагменты черновых рукописей Александра Пушкина. Снять зачеркивания в записях поэта удалось благодаря уникальной нейросетевой архитектуре «Да Винчи», использующейся в ПО компании для распознавания российского паспорта и других документов вне зависимости от угла и условий съемки. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

На основании обучающих данных ИИ запоминает, какие движения пера в незачеркнутых словах свойственны почерку Пушкина, и восстанавливает утраченные места, пользуясь моделью движений руки поэта. С помощью технологии ученые уже смогли успешно расшифровать несколько ранее неизвестных слов из черновых рукописей Пушкина. Эти находки помогут пролить свет на динамику творческого процесса и помочь исследователям лучше понять, как поэт создавал свои произведения.

Smart Engines Ученые Smart Engines расшифровали рукописи Пушкина при помощи «Да Винчи»

Снять зачеркивания в черновиках Пушкина удалось с помощью нейросетевой архитектуры «Да Винчи», использующейся для решения задачи удаления линий разграфки, затрудняющих распознавание рукописных данных в официальных документах. Сегодня эта технология применяется в программных продуктах Smart Engines и позволяет автоматически определять геометрию документа и распознавать данные вне зависимости от его расположения в кадре, наличия помех и искажений. Свое название технология получила за способность считывать данные даже с зеркально отраженных документов.

Созданные учеными Smart Engines авторские алгоритмы искусственного интеллекта интегрированы в решения компании для мгновенного распознавания данных паспорта и других документов. Благодаря непрерывным алгоритмическим оптимизациям и интеграции сверхлегких нейросетей ПО Smart Engines обладает высокой скоростью детекции печатного и рукописного текста на изображении. На мобильном телефоне ИИ распознает паспорт России за 0,15 секунды. В серверных решениях скорость распознавания составляет до 55 паспортов в секунду на процессор без применения GPU.

«Проведенный нами эксперимент по расшифровке ранее нечитаемых слов в рукописях Александра Пушкина подтвердил колоссальный потенциал нейросетей в самых разных областях науки. Мы видим, что искусственный интеллект может стать надежным инструментом для исследователя, позволяющим увидеть больше возможных вариантов прочтения и предложить для анализа новый, не изученный ранее вариант. Предложенный метод снятия зачеркиваний при помощи ИИ может быть применен не только к рукописям Пушкина, но и к архивным записям других известных авторов, а также историческим документам. Это открывает новые возможности для изучения творческого процесса написания знаменитых литературных памятников специалистами и широкой аудиторией», – отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.