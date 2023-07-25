«Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете

Минцифры, Росмолодежь и ФАС России возглавили рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за I-II кварталы 2023 г., составленный АНО «Диалог» и являющийся уже пятым по счету. Эти ведомства набрали 89,4, 89,1 и 87,7 баллов соответственно, причем победитель рейтинга Минцифры за полгода поднялось на верх с 15 места по итогам предыдущей оценки, а суммарная аудитория пабликов ведомства составила 5,5 млн пользователей в Telegram, «Вконтакте» и «Одноклассниках». Также в топ-10 ФОИВ вошли Минкультуры, Росстат, ФТС России, Минпросвещения, Рослесхоз, Роспотребнадзор и Минобрнауки. Всего в оценке принял участие 51 ФОИВ и один государственный внебюджетный фонд: их усредненные результаты по итогам рейтинга можно охарактеризовать как аналогичные результатам предыдущей оценки.

Лидерство Минцифры в рейтинге ФОИВ стало результатом цифровой открытости ведомства и прозрачного взаимодействия с различными целевыми аудиториями, отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева: «Главное, что привлекает подписчиков в соцсетях Минцифры – открытость и простота. Они пишут простым языком о сложных вещах, и их стиль понятен не только айтишникам, но и всем остальным. А самое важное – это качественная работа с обратной связью: в аккаунтах ведомства специалисты Минцифры отвечают на комментарии, вникая в проблемы сообщества и решая их максимально оперативно».

В АНО «Диалог» добавили, что оценка работы органов власти в сети проводилась по 14 блокам критериев, согласованных Правительством России. Особое внимание эксперты уделили представленности ФОИВ в соцмедиа, активности их целевой аудитории, качеству публикуемого контента и следованию контентной политике. Также без внимания не осталась работа министерств и ведомств с комментариями как ключевым инструментом получения обратной связи о работе ФОИВ от граждан. Например, ФТС России, занявшей по итогам оценки 5 место, за счет мониторинга и высокой скорости работы с комментариями военкоров по вопросам ввоза товаров для нужд специальной военной операции удалось решить ряд сложных ситуаций, требовавших оперативного включения.

О важности обратной связи через привычные людям каналы коммуникации говорит и политолог, представитель Москвы в ОП России, председатель Экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Общественной палаты Москвы Александр Асафов: «Сегодня интернет-коммуникации в России вышли на новый уровень, а это значит, что федеральным органам исполнительной власти важно использовать удобные для людей каналы связи – разные категории людей используют разные способы коммуникации с государством, которое активно поддерживает цифровизацию обратной связи. Такие инициативы сокращают время ответа и уменьшают дистанцию между властью и народом. Потому что не люди должны идти за властью, а власть должна приходить к людям в удобных, прямых и открытых форматах. Конечно, в таком случае необходима система мониторинга эффективности и оценки уровня коммуникации в этих каналах. И то, что АНО «Диалог» построило независимую систему рейтинга работы власти в интернете, в перспективе помогает устранять недостатки в обратной связи для всех целевых групп и на всех площадках коммуникации. Особенно сейчас, когда связь в интернете становится значительно более важной, чем традиционные приемы обращений. В динамике органы исполнительной власти и общество обретают необходимый опыт коммуникации для эффективного взаимодействия в развития государства».

Немаловажную роль в итоговой оценке ведомств сыграло наличие тематических спецпроектов. Так, занявшая второе место в рейтинге Росмолодежь с суммарной аудиторией подписчиков своей экосистемы пабликов в 2,8 млн человек использует в своей работе новые креативные форматы, среди которых видеопроект «Рома – Дома», в котором сотрудник федерального агентства в легкой и ироничной манере рассказывает о знаковых проектах и мероприятиях для молодежи. Креативным подходом к созданию цифрового контента в сети также отметилось Минкультуры (четвертое место в рейтинге): во флешмобе министерства, приуроченном ко дню рождения поэта Александра Пушкина, приняли участие актеры Александринского театра, которые читали известные стихи и поэмы писателя и предлагали пользователям попробовать себя в роли чтецов. Суммарно флешмоб Минкультуры набрал более 3,8 млн просмотров.

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Коллаборации на просторах официальных страниц ведомств тоже стали предметом оценки в рейтинге АНО «Диалог». Одна из таких коллабораций – это партнерский проект ФАС России (третье место в рейтинге) с порталом поддержки МСП «Мой бизнес», благодаря которому граждане и бизнес-сообщество получают актуальные ответы на вопросы о механизме работы Закона о рекламе. Более 100 реальных вопросов из комментариев в соцсетях стали основой для серии тематических подкастов.

Следующий рейтинг, который АНО «Диалог» проведет в декабре 2023 г., охватит работу ФОИВ за III-IV кварталы 2023 г. Критерии рейтинга будут дополнены с учетом важности работы органов власти со своими официальными ресурсами в интернете на пути «Поисковая система – сайт ФОИВ» и «Поисковая система – социальная сеть ФОИВ». В рамках дополненного рейтинга будут оцениваться работа с карточками организаций в основных поисковых системах и сами результаты поисковой выдачи по ключевым запросам. Также внимание будет уделено оценке официальных сайтов ФОИВ: периодичность публикации новостей, наличие корректной контактной информации, форм обратной связи и актуальных ссылок на социальные сети.

«Рейтинг ФОИВ по работе в интернете помогает задать ориентиры для качественной работы с обратной связью от граждан, на важную роль которой в формировании человекоцентричного государства всегда указывают Президент России Владимир Путин и председатель Правительства Михаил Мишустин. Поэтому мы будем продолжать работу по оценке цифровой активности ведомств, а новые критерии, которые мы внедрим уже в следующий рейтинг, позволят отразить весь спектр деятельности ФОИВ в интернете», — заключила Юлия Полетаева.