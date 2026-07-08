Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Полетаева Юлия
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
|RWB расширяет возможности российских производителей по выходу на зарубежные рынки 1
|25.07.2023
|«Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Полетаева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2888 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4892 1
|Диалог АНО 14 1
|Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
|Пушкин Александр 39 1
|Асафов Александр 1 1
|Путин Владимир 3447 1
|Никишина Вероника 5 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164871 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47343 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.