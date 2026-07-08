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Полетаева Юлия

СОБЫТИЯ


08.07.2026 RWB расширяет возможности российских производителей по выходу на зарубежные рынки 1
25.07.2023 «Диалог» представил рейтинг работы ФОИВ в интернете 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Полетаева Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2888 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4892 1
Диалог АНО 14 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 436 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61243 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455450, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 197293.
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