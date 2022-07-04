Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Резиденты ОЭЗ «Липецк» подключаются к облачной инфраструктуре МТС

МТС проанализировала использование облачных технологий организациями Липецкой области. За первые шесть месяцев 2022 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS в регионе вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Липецкой области наблюдается высокий рост спроса на IaaS-сервисы, которые позволяют арендовать виртуальную инфраструктуру в облачном хранилище. Цифровые решения фактически избавляют компании от необходимости закупать и обслуживать дорогостоящее серверное оборудование. Экономия на собственной ИТ-инфраструктуре может достигать до 25% в год. В итоге клиенты комплексно решают вопросы экономии, безопасности, доступности и эффективности работы.

Лидерами по переходу в российские облака стали крупные липецкие предприятия, в том числе, расположенные в особой экономической зоне.

«Мы производим в Липецке современное оборудование для птицеводства, которое легко масштабировать, как для крупных предприятий, так и для частных фермерских хозяйств. У нас большое количество партнеров и клиентов по всему миру, что требует бесперебойной работы наших информационных систем в режиме 24/7. Поэтому для нас было особенно важным перенести наши виртуальные ИТ-ресурсы и данные на российские облака, чтобы обеспечить сохранность информации и уйти от серьезных капиталовложений на закупку «железа», – сказала генеральный директор ООО «ТЕХНА» Екатерина Корнукова.

«Знаем немало примеров, когда облачные решения ускоряют распространение инноваций и позитивных изменений в Липецком регионе. Поэтому сейчас мы решили поддержать бизнес и предлагаем клиентам при подключении к IaaS-инфраструктуре #CloudMTS 300 тыс. бонусных рублей на виртуализацию ИТ-систем, на развитие и запуск новых проектов в облаке. По сути, мы дарим три месяца использования IaaS #CloudMTS: оплатив один, пользователь получит доступ к четырем месяцам работы в облаке», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании
Цифровизация

#CloudMTS предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура 152-ФЗ, 1С-хостинг и SAP-хостинг. Пользователи всех облачных услуг провайдера получают круглосуточную техническую поддержку.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» и хозяева СТС объединяют свои онлайн-кинотеатры

Россияне создали бесплатный корпоративный мессенджер – «убийцу» Slack и Teams

Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение

Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

Россиян зовут на Госуслуги жаловаться на звонки мошенников

«Яндекс» выпустил «убийцу» суперпопулярного сервиса Google. Новый вариант умнее и удобнее

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще