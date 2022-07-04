Резиденты ОЭЗ «Липецк» подключаются к облачной инфраструктуре МТС

МТС проанализировала использование облачных технологий организациями Липецкой области. За первые шесть месяцев 2022 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS в регионе вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Липецкой области наблюдается высокий рост спроса на IaaS-сервисы, которые позволяют арендовать виртуальную инфраструктуру в облачном хранилище. Цифровые решения фактически избавляют компании от необходимости закупать и обслуживать дорогостоящее серверное оборудование. Экономия на собственной ИТ-инфраструктуре может достигать до 25% в год. В итоге клиенты комплексно решают вопросы экономии, безопасности, доступности и эффективности работы.

Лидерами по переходу в российские облака стали крупные липецкие предприятия, в том числе, расположенные в особой экономической зоне.

«Мы производим в Липецке современное оборудование для птицеводства, которое легко масштабировать, как для крупных предприятий, так и для частных фермерских хозяйств. У нас большое количество партнеров и клиентов по всему миру, что требует бесперебойной работы наших информационных систем в режиме 24/7. Поэтому для нас было особенно важным перенести наши виртуальные ИТ-ресурсы и данные на российские облака, чтобы обеспечить сохранность информации и уйти от серьезных капиталовложений на закупку «железа», – сказала генеральный директор ООО «ТЕХНА» Екатерина Корнукова.

«Знаем немало примеров, когда облачные решения ускоряют распространение инноваций и позитивных изменений в Липецком регионе. Поэтому сейчас мы решили поддержать бизнес и предлагаем клиентам при подключении к IaaS-инфраструктуре #CloudMTS 300 тыс. бонусных рублей на виртуализацию ИТ-систем, на развитие и запуск новых проектов в облаке. По сути, мы дарим три месяца использования IaaS #CloudMTS: оплатив один, пользователь получит доступ к четырем месяцам работы в облаке», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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#CloudMTS предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура 152-ФЗ, 1С-хостинг и SAP-хостинг. Пользователи всех облачных услуг провайдера получают круглосуточную техническую поддержку.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.