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Липецкая область получила первую отечественную базовую станцию от МТС

МТС ввела в эксплуатацию на действующей сети в Липецкой области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в поселке Добринке Добринского района, который прозвали хлебным краем Липецкого региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Добринский район входит в число лидеров области по выращиванию зерновых культур, а также хранит историю хлебопечения в уникальном музее хлеба. Отечественная базовая станция установлена в районе Добринского элеватора и обеспечивает его работников и местных жителей высокоскоростным интернетом, который поможет развитию сельхозпредприятия.

«Добринцы – одни из первых в стране, чьи смартфоны заработали в новой сети, сигнал в которой обеспечивает оборудование российского производства. Обновленная телеком-инфраструктура может стать надежной платформой для дальнейшего развития высокотехнологичных решений — видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта, облачных технологий и искусственного интеллекта. В ближайшее время мы планируем установить отечественное оборудование в Долгоруковском районе», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

«Развитие региона невозможно без современной телекоммуникационной инфраструктуры. С этой точки зрения, проект запуска отечественных базовых станций стандарта LTE решает задачи цифровизации и импортозамещения в регионе. Радует, что наш регион является эффективной площадкой для внедрения инноваций. Запуск отечественных базовых станций станет важным этапом в цифровом развитии страны», — сказал министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко.

Новое российское оборудование вводится в эксплуатацию на сети МТС с конца 2024 г. в разных климатических зонах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до юга России. В течение 2025 г. будет запущено еще 1000 базовых станций «Иртея».

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