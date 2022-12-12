Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE

МТС запустила новые базовые станции стандарта LTE в Липецкой области. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 6000 жителей семи малых населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие LTE появилось в селе Золотуха Лев-Толстовского района, в селе Кашары Задонского района, в Спешнево-Ивановское Данковского, в селе Солдатское Тербунского, в селах Софьино и Дубовое Добринского района, а также в деревне Панкратовка Измалковского. Высокоскоростная сеть МТС покрывает социально-значимые объекты, включая школы, больницы и объекты культуры.

«Мы понимаем, что мобильный интернет в малых населенных пунктах – это важный канал связи для местных жителей и гостей региона. Например, в селе Кашары Задонского района стоит необычный храмовый комплекс XIX века, который привлекает внимание туристов. Церковь Автонома, епископа Италийского – памятник архитектуры, состоящий из летнего храма-ротонды и зимнего храма-колокольни. Теперь можно не только любоваться его видами, природным ландшафтом, но и сразу делиться впечатлениями в сети, потому что скорость доступа в интернет в отдаленных поселках не уступает по качеству скорости в городах», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.