Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Золотуха, Кашары и еще пять небольших сёл Липецкой области получили мобильный интернет LTE

МТС запустила новые базовые станции стандарта LTE в Липецкой области. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 6000 жителей семи малых населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие LTE появилось в селе Золотуха Лев-Толстовского района, в селе Кашары Задонского района, в Спешнево-Ивановское Данковского, в селе Солдатское Тербунского, в селах Софьино и Дубовое Добринского района, а также в деревне Панкратовка Измалковского. Высокоскоростная сеть МТС покрывает социально-значимые объекты, включая школы, больницы и объекты культуры.

«Мы понимаем, что мобильный интернет в малых населенных пунктах – это важный канал связи для местных жителей и гостей региона. Например, в селе Кашары Задонского района стоит необычный храмовый комплекс XIX века, который привлекает внимание туристов. Церковь Автонома, епископа Италийского – памятник архитектуры, состоящий из летнего храма-ротонды и зимнего храма-колокольни. Теперь можно не только любоваться его видами, природным ландшафтом, но и сразу делиться впечатлениями в сети, потому что скорость доступа в интернет в отдаленных поселках не уступает по качеству скорости в городах», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

***

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
Цифровизация

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Россияне не останутся без связи. Операторам разрешат закупать иностранное «железо» вместо несуществующего российского

С «Билайна» требуют миллиарды по долгам его владельца

Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

«Мегафон» избавился от своей доли в «Связном»

Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще