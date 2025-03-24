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МТС расширила сеть высокоскоростного интернета для резидентов Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть мобильного интернета стандарта LTE на территории Елецкой площадки особой экономической зоны ППТ «Липецк». Запуск нового телеком-оборудования позволил не только расширить зону покрытия, но и увеличить скорость мобильного интернета для компаний-резидентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» активно формируется сельскохозяйственный кластер. Новые резиденты экономической зоны специализируются на производстве и хранении средств защиты растений и семян, а также нацелены на выпуск импортозамещающей продукции. Современная цифровая инфраструктура позволит аграриям пользоваться высокоскоростным интернетом, а также внедрять на предприятиях облачное хранение, видеоаналитику, интернет вещей, искусственный интеллект и другие комплексные бизнес-решения для повышения эффективности.

«Бизнес-задачи резидентов ОЭЗ «Липецк» требуют современных телеком-решений. По данным аналитиков, предприятия Липецкой области всё больше полагаются на отечественные разработки, особенно растет спрос на цифровые технологии для обеспечения безопасности объектов, а также на облачные сервисы. При этом высокоскоростной интернет – это базовая потребность, поэтому мы продолжаем расширять сеть и улучшать покрытие там, где это необходимо для развития бизнеса», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

«Наш завод – одно из самых современных и крупнейших в нашей стране и Европе предприятий по выпуску химических средств защиты растений и прочих агрохимических продуктов. Мы на постоянной основе занимаемся вопросами модернизации и расширением линейки выпускаемой продукции на нашем заводе, расположенном на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ Липецк. Наличие стабильной мобильной связи на территории нашего объекта позволит нам обеспечить надлежащий контроль за всеми процессами, мы сможем использовать системы видеонаблюдения с функцией распознаванием лиц, транспортных номеров. У нас высокие требования к качеству продукции и безопасности производства на каждом этапе и в любой точке предприятия, поэтому нам всегда нужна оперативная связь, чтобы внедрять и использовать умные технологии для управления бизнесом», – сказал генеральный директор завода «Шанс Энтерпрайз» Владимир Коватев.

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