Липецкая усадьба Стаховичей вышла в интернет

МТС обеспечила к туристическому сезону мобильным интернетом объект культурного наследия народов России – усадебный комплекс Стаховичей, расположенный в селе Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области. Теперь липчане и гости региона могут оставаться на связи в историческом месте и решать там свои задачи с помощью цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Знаменитое село получило свое двойное название по реке Пальне и имени одного из первых владельцев Михаила Перваго. Со временем пальновская усадьба получила новое родовое имя Стаховичей по фамилии супруга наследницы. Сегодня туристы благодаря интернету могут поделиться в соцсетях фотографиями главного усадебного дома, «дома актера» в псевдоготическом стиле, церкви-усыпальницы, которую сравнивают с римским Пантеоном, а также снимками других старинных построек. Интернет позволит определиться с маршрутом по тропинкам парка, где в разное время прогуливались Лев Толстой, Илья Репин, Константин Станиславский и другие известные люди.

«Туристические места Липецкой земли – точки притяжения не только местных жителей, но и гостей региона. Поэтому мы продолжаем усиливать и расширять покрытие сети по маршруту «Усадебного кольца». Наличие высокоскоростного мобильного интернета в таких локациях открывает новые горизонты для внедрения бизнесом интеллектуальных технологий. Сельские жители получают возможность пользоваться полезными интернет-сервисами для работы, отдыха и решения социальных вопросов», – сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.