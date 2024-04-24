GreenMDC и DataDome совместно создали масштабируемый МЦОД в ОЭЗ «Липецк»

Новый МЦОД реализован по заказу «Смарт ЦОД Липецк», резидента ОЭЗ «Липецк», и стал первой в России инсталляцией масштабируемой модели GreenMDC ScalableMDC TelecomOutdoor NG. Кроме того, это первый дата-центр, рассчитанный на постоянное пребывание людей и имеющий полноценную административно-хозяйственную зону. Системным интегратором выступила компания DataDome.

Основной задачей проекта по поставке, сборке и наладке предварительно изготовленного дата-центра было создание инфраструктуры для запуска первой очереди коммерческого ЦОДа заказчика. Дополнительным требованием стало наличие административно-хозяйственных помещений: офиса для дежурной службы и охраны, складского помещения, кухни и санузла с душевой. В дальнейшем планируется строительство основного дата-центр заказчика на несколько тысяч серверных шкафов.

GreenMDC в сотрудничестве с DataDome спроектировали и разработали решение на основе модели МЦОД ScalableMDC TelecomOutdoor NG, отвечающее всем требованиям заказчика. Эксперты DataDome сформировали требования к ЦОДу, обеспечили техническое консультирование и контроль всех процессов на этапах производства и сборки МЦОДа, а также во время пусконаладки инженерных систем.

Генеральный директор «Смарт ЦОД Липецк» Артем Дмитрик сказал: «Благодаря плодотворному сотрудничеству опытных команд компаний производителей и проектировщиков дата-центра удалось успешно реализовать проект в кротчайшие сроки. Это позволило «Смарт ЦОД Липецк» уже сейчас запустить в эксплуатацию первую очередь модульного дата-центра, способного разместить первых коммерческих и государственных заказчиков, пока ведется подготовка к строительству второй основной очереди ЦОДа. Мы благодарим GreenMDC и DataDome за проделанную работу, профессионализм и оперативность».

Работы по производству МЦОДа (поставка оборудования, транспортировка, сборка и запуск на площадке) благодаря выверенному и отработанному плану GreenMDC заняли 7 месяцев. За это время удалось развернуть всю необходимую инженерную инфраструктуру.

Генеральный директор «ДатаДом» Андрей Павлов сказал: «Компания DataDome приняла участие в проекте в роли технического и организационно-экспертного центра. Кроме того, с марта 2024 г. DataDome обслуживает все инженерные системы МЦОДа «Смарт ЦОД Липецк». Мы продолжаем вести сервисные работы и предоставляем заказчику полный набор необходимых услуг для решения задач по обеспечению функционирования инфраструктуры МЦОД согласно установленному уровню качества. Мы благодарны нашим коллегам из «Смарт ЦОД Липецк», что выбрали DataDome и доверили нам обслуживать свою инженерную инфраструктуру».

Модульный дата-центр ScalableMDC TelecomOutdoor NG для «Смарт ЦОД Липецк» построен на открытой площадке и включает несколько модулей разного размера: модули для технологического оборудования, а также коридорный и административный блоки.

МЦОД рассчитан на установку 64 серверных шкафов общей полезной мощностью 300 кВт и оснащен всеми необходимыми инженерными системами для надежной и безотказной работы. Системы охлаждения и энергоснабжения зарезервированы по схеме N+1. Уровень надежности инженерной инфраструктуры разработан с учетом рекомендаций Tier III по классификации Uptime Institute.

Генеральный директор GreenMDC Федор Клименко отметил: «Конфигурация МЦОДа была определена в тесном сотрудничестве с компанией DataDome, чей большой опыт по созданию инженерной инфраструктуры коммерческих ЦОДов позволил выбрать оптимальное решение с учетом требований Uptime Institute TIER III. Благодаря одновременному запуску процессов производства, проектирования и строительства заказчик смог всего за 7 месяцев подготовить инфраструктуру для размещения клиентского оборудования на площадке, не дожидаясь запуска основного ЦОДа».

При реализации проекта использовались отечественные разработки и продукты, в том числе материалы для конструктива здания, оборудование противопожарных систем (пожарная сигнализация, газовое пожаротушение), серверные шкафы и система изоляции холодных коридоров, а также компоненты фальшпола. Плиты фальшпола произведены компанией Data Floor и позволяют балансировать воздушные потоки в зависимости от загрузки серверных шкафов оборудованием.

Перед запуском в эксплуатацию на площадке заказчика в течение недели проводилось тестирование, которое подтвердило соответствие МЦОДа заявленным характеристикам.