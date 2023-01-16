В Липецке реализован пилотный проект цифровизации теплоснабжения

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершила первый этап внедрения программного комплекса «Цифровое теплоснабжение» в Липецке.

Развернутые в липецком филиале компании «Квадра» (входит в РИР) модули программного комплекса позволяют строить нормативные и фактические балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери. Также система самостоятельно выявляет отклонения различных показателей от нормативных или средних значений и оперативно сигнализирует о них специалистам. Это позволяет предотвращать нештатные ситуации, оперативно выявлять потери, а также позитивно влияет на экономику предприятия.

«Зачастую обработка показаний для такого города как Липецк весьма масштабна: это и формирование аналитики по объемам планового и фактического потребления, и соответствие температуры теплоносителя, фактических удельных расходов тепла наличию «перетопа» или «недотопа», соответствие гидравлических режимов и пр. В программном комплексе применяются элементы искусственного интеллекта, позволяющие сверять текущие показания с нормативными или средними вплоть до 1 раза в минуту. Система сама уведомит пользователей, если будут выявлены отклонения. Также в программном комплексе предусмотрен функционал контроля состояния приборов учета, и в случае, если у кого-то возникнет желание преднамеренно его вывести из строя, система уведомит соответствующим образом всех уполномоченных пользователей», – отметил руководитель управления цифровизации производства РИР Алексей Цыплов.

В ходе реализации проекта эксперты РИР и липецкого филиала провели предварительное обследование и выбрали наиболее востребованные и подходящие для пилотирования модули: «Центральная панель», «Топливно-энергетические балансы», «Анализ режимов». Также смонтировано полевое оборудование: теплосчетчик на магистральной теплотрассе, обеспечивающей подачу тепла в микрорайон, 82 приборов учета ИТП в 33 многоквартирных домах, проведены пуско-наладочные работы. Программные модули «Цифрового теплоснабжения» были развернуты на облачном сервере, проведена интеграция с существующей на предприятии системой учета ресурсов.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

В перспективе планируется масштабирование системы на все обслуживаемые районы Липецка и области.

Система «Цифровое теплоснабжение» предназначена для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий.