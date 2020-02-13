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ВТБ переведет клиентов на карты из экологичного биоматериала

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ планирует отказаться от пластика при производстве банковских карт. Банк планирует перевести клиентов на карты из экологичного биоматериала.

Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за год на нее перейдут до 1 млн клиентов ВТБ».

Карты будет изготовляться из полилактида — возобновляемого биоисточника. При этом по «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.

Клиенты ВТБ смогут выбирать обычный пластик или экологическую карту. Для тех, кто выберет вторую, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

С такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению.

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