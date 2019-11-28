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МТС и мэрия Якутска запустили проект по цифровизации городской инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, совместно с окружной администрацией города Якутска договорились о старте реализации пилотных проектов в сфере цифровизации ЖКХ Якутска – «умный» сбор бытовых отходов и удаленный мониторинг состояния инфраструктуры ЖКХ.

Система «умного» сбора бытовых отходов запускается в нескольких районах Центрального округа Якутска. МТС оснастит контейнеры ТКО специальными «умными» датчиками, при помощи которых удаленно будет контролироваться уровень наполняемости контейнера отходами в режиме реального времени. Модуль аналитики в системе позволит спрогнозировать оптимальное количество контейнеров для сбора мусора в каждом районе, эффективно планировать маршруты мусоровозов. В дальнейшем планируется масштабировать проект на другие районы округа, а также внедрить системы мониторинга состояния транспорта и контроль за перемещением мусоровозов, что позволит операторам сбора бытовых отходов оптимизировать свои затраты.

В Промышленном округе Якутска появится удаленный мониторинг состояния инфраструктуры ЖКХ.

Благодаря возможности автоматического снятия показаний счетчиков при помощи сервисов МТС, система позволяет прогнозировать и в дальнейшем оптимизировать расходы на поддержание системы ЖКХ. На первом этапе будет организован учет данных по электроэнергии, затем по водоснабжению и отоплению. Благодаря такой системе, операторы систем ЖКХ получают возможность снизить свои расходы в среднем на 10-15%.

«Мы уверены, что совестная с МТС успешная реализация планов пилотного проекта "Умный город" в сфере ЖКХ станет лишь первым шагом на пути повышения комфорта жизни горожан, эффективного использования ресурсов, удешевления и ускорения процессов управления городским хозяйством», – отметила глава города Якутска Сардана Авксентьева.

«МТС в Якутии, за последние несколько лет, полностью построила инфраструктуру для "умного города" и накопила богатую экспертизу в области внедрения и реализации "умных" технологий в российских городах, в том числе городах Дальнего Востока. Сегодня мы объявляем о запуске пилотного проекта в Якутске по направлениям "умный ЖКХ" и "умный" сбор коммунальных отходов, это лишь первый шаг на пути цифровизации Республики. Мы видим, как технологии качественно меняют жизнь населения нашего региона, и готовы использовать весь спектр наших технологий на благо родного региона», – сказал директор МТС в Республике (Саха) Якутия Роман Фелиферов.

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