NtechLab обсуждает с 25 регионами России «умную» систему контроля уборки мусора и снега

Более 25 регионов России интересуются технологиями на основе искусственного интеллекта, которые помогают при помощи камер видеонаблюдения обеспечить своевременную и качественную уборку мусора и снега. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

«Первым регионом, который начал использовать систему контроля за уборкой мусора, стала Московская область, пилотные проекты также реализуются в Ленинградской, Тюменской, Новосибирской и Калужской областях», – отметил директор по работе с государственными заказчиками NtechLab Дмитрий Рогулин.

Искусственный интеллект каждые 30 минут автоматически собирает информацию с камер видеонаблюдения о наполняемости мусорных контейнеров, загрязненности площадки, соблюдении графика вывоза мусора, и посторонних транспортного средствах, которые могут помешать уборке.

«По нашим подсчетам, в крупном городе использование системы должно сократить расходы на сбор бытовых отходов на 10-40% в год за счет правильного планирования выезда мусоровозов и эффективного контроля за работой операторов сбора мусора», – добавил он.

Программное обеспечение анализирует фото (стоп-кадр), а не видео, поэтому для его работы необходимо в 25 раз меньше вычислительных мощностей, чем для технологии распознавания лиц. Это позволяет разворачивать проект на действующей инфраструктуре города, если напротив мусорной площадки есть камеры видеонаблюдения.

Искусственный интеллект умеет отличать друг от друга различные типы мусора, в том числе строительный мусор, твердые бытовые отходы и крупногабаритные отходы, а также определять, что контейнер сломан или перевернут.

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«Следить за своевременной и качественной уборкой мусора в мегаполисе становится все сложнее – контейнеры в жилых комплексах наполняются неравномерно, на “ручную” проверку уходит слишком много времени. Искусственный интеллект способен выполнять эти задачи пока с меньшей точностью, чем человек, но зато значительно быстрее и дешевле», – уточнил Дмитрий Рогулин.

Тестирование системы контроля уборки снега планируется на конец 2023 г. Сейчас она находится в завершающей стадии разработки.

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NtechLab с 2015 г. разрабатывает технологии распознавания лиц и видеоаналитики. Продукты компании применяются для борьбы с преступностью, обеспечения безопасности массовых мероприятий, предотвращения краж в магазинах и контроля доступа на объекты критической инфраструктуры.