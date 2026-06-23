Первые кондиционеры Dreame поступили в продажу в России

Международный бренд техники для дома и персонального ухода Dreame объявил о старте продаж в России первых кондиционеров бренда — E-Wind25 и E-Wind30. Новинки выделяются технологиями объемного воздушного потока, очистки воздуха, интеллектуальным управлением и поддержкой стабильного обогрева при температуре до –20 °C. Линейки представлены в версиях 9K, 12K и 18K для помещений разной площади. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Ранее компания уже развивала направление климатической техники, представив очистители воздуха и свою первую модель безлопастного вентилятора Dreame MF10. Новые кондиционеры стали очередным шагом в развитии экосистемы интеллектуальных устройств Dreame для современного дома.

В новых E-Wind25 и E-Wind30 Dreame делает акцент не только на охлаждении и обогреве помещения, но и на более комфортном распределении воздушного потока, интеллектуальном управлении и поддержании более чистого воздуха в доме.

Пресс-служба Dreame Первые кондиционеры Dreame поступили в продажу в России

Линейка E-Wind25 ориентирована на домашнее использование и сочетает энергоэффективность, тихую работу и базовый интеллектуальный климат-контроль. E-Wind30 предлагает более высокую производительность, усиленный воздушный поток и более премиальный пользовательский опыт для просторных помещений и пользователей, чувствительных к качеству микроклимата.

В России Dreame E-Wind25 и E-Wind30 уже доступны в версиях 9K, 12K и 18K в фирменном магазине бренда на Ozon. Рекомендованная розничная цена Dreame E-Wind25 составит от 41,99 тыс. руб. до 74,99 тыс. руб. в зависимости от модели, а Dreame E-Wind30 — от 48,99 тыс. руб. до 84,99 тыс. руб.