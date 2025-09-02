Разделы

ПО Цифровизация Электроника Розница Искусственный интеллект axenix
|

Dreame представила мощный ИИ-пылесос для влажной и сухой уборки H15S

Компания Dreame представила новый пылесос для влажной и сухой уборки Dreame H15S под управлением искусственного интеллекта. Новинка позволяет своим владельцам экономить время на уборке и посвящать его более важным делам. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Одного заряда батареи (6 x 4000 мАч) хватит на 50 минут тихой уборки — за это время устройство может вымыть пол площадью до 300 квадратных метров.

Приложение Dreamehome позволяет персонализировать процесс уборки с помощью смартфона. Для работы необходимо подключить пылесос к Wi-Fi сети (диапазон 2,4 ГГц). Функциональные возможности: пользователь может регулировать мощность всасывания, объем воды, а также автоматическую промывку и сушку; приложение сообщает о необходимости замены расходных материалов, таких как роликовая щетка, фильтр и чистящее средство; Dreamehome позволяет загружать обновления для пылесоса, что обеспечивает постоянное улучшение его функциональности.

dreame_h15s_700.jpg

Dreame представила мощный ИИ-пылесос для влажной и сухой уборки H15S
Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Пылесос сам подстраивает силу всасывания. Он реагирует на характер обнаруженной грязи. При этом достигается оптимальная эффективность уборки и экономия электроэнергии. При перемещении пылесоса назад скребок прижимается к полу, гарантируя плотное соприкосновение с поверхностью для максимального удаления как сухих, так и влажных загрязнений, а также излишка использованной для уборки воды. Пол сразу же становится чистым и сухим.

Модель Dreame H15S доступна в официальном онлайн-магазине Dreame по цене 64,99 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

С 1 сентября в России при входящих звонках должно отображаться название компании и цель звонка

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: