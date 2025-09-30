Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки

Компания Dreame Technology выпустила новый робот-пылесос с функцией влажной уборки Dreame L40. Новинка сочетает мощные технологии всасывания с интеллектуальной системой влажной уборки, обеспечивая чистоту и комфорт в помещениях площадью до 155 кв. м на одном заряде. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Dreame L40 оснащен технологией умной навигации с помощью датчиков LiDAR, которая строит точные карты помещения и оптимизирует маршруты уборки. Робот автоматически распознает препятствия, мебель и ковры, обходя их без столкновений. Сенсорные системы предотвращают падения с лестниц и повреждения мебели.

Ключевая особенность Dreame L40 — система Vormax с мощностью всасывания 13 000 Па, которая обеспечивает эффективное удаление даже глубоко въевшейся грязи. Технология шумоподавления делает работу пылесоса максимально комфортной — уровень шума минимален, поэтому его можно использовать даже во время отдыха. Dreame L40 автоматически распознаёт ковры, увеличивает мощность и поднимает швабры на 7 мм, предотвращая намокание текстильных покрытий.

Система DuoScrub использует две вращающиеся швабры, которые под давлением очищают полы, удаляя стойкие пятна и разводы. Резервуар для воды объемом 300 мл обеспечивает продолжительную влажную уборку без необходимости в дозаправке. Дополняет ее технология RoboSwing — робот тщательно очищает углы и плинтусы, повышая эффективность уборки на 60%. Также в устройстве предусмотрена прорезиненная полоска, расположенная под углом 50 градусов. Она повышает эффективность сбора пыли. Объем пылесборника — 470 мл.

Лазерная система LiDAR позволяет Dreame L40 строить детализированные карты помещений и прокладывать оптимальные маршруты. Робот избегает препятствий, таких как кабели или обувь, а интеллектуальные алгоритмы гарантируют охват каждой зоны. В приложении предусмотрена возможность строить карты в четыре этажа, что позволяет использовать один такой девайс для уборки многоэтажных домов.

Управление реализовано через приложение Dreamehome — в нем можно задать зоны уборки, установить виртуальные стены или выбрать комбинированный режим пылесоса и швабры. Поддержка голосовых ассистентов Google и Siri позволяет запускать и останавливать уборку без приложения. Кроме того, робот автоматически сохраняет карты и настройки для повторного использования.

В Dreame L40 установлен аккумулятор емкостью 5200 мАч, который обеспечивает до 155 минут работы и уборку до 145 кв. м за один цикл. При низком заряде устройство автоматически возвращается на док-станцию для подзарядки, а затем продолжает уборку с места остановки.

Модель Dreame L40 также оснащена улучшенной конструкцией Anti-Tangle: резиновая роликовая щётка со специальной геометрией предотвращает запутывание волос. При этом производитель продумал максимально безопасную конструкцию для детей и домашних животных.

Робот-пылесос Dreame L40 подходит для уборки любых помещений. Он отлично справляется с ламинатом, плиткой и коврами с низким ворсом. Совокупность высокой мощности всасывания, умной навигации и системы влажной уборки облегчают быт и позволяют с пользой провести сэкономленное время.

Новый моющий робот-пылесос Dreame L40 доступен с 30 сентября 2025 г. на официальном сайте Dreame, а также в магазинах-партнерах. Стоимость Dreame L40 — 29,99 тыс. руб. со скидкой, без — 34,99 тыс. руб.