Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль

Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль Dreame Tasti DZ30, который сочетает фирменные технологии 360° Dual-Source Cyclonic Heat™ поддержания высокой температуры и пара. Устройство создано для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла и максимальной сохранностью витаминов и полезных свойств продуктов. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Новинка оснащена двумя независимыми чашами, каждая по 5,5 литров, что позволяет готовить сразу два разных блюда за один цикл. Управляется девайс с сенсорного экрана, а восемь интеллектуальных предустановленных программ упрощают процесс приготовления, делая его быстрым, безопасным и комфортным для всей семьи.

Инновационная система 360° Dual-Source Cyclonic Heat™

Dreame Tasti DZ30 оснащён фирменной технологией 360° Dual-Source Cyclonic Heat™, которая позволяет равномерно обдувать блюда горячим воздухом сверху и снизу. Благодаря этому корочка получается хрустящей со всех сторон, а переворачивать блюда в процессе вообще не нужно. Такая система обеспечивает идеальное прожаривание и сокращает время готовки, сохраняя при этом соки внутри продукта.

Компания Dreame Technology выпустила новый аэрогриль

Система поддерживает высокие температуры пара, которые проникают внутрь блюда, делая его нежным и сочным. В отличие от обычных аэрогрилей, Dreame Tasti DZ30 удерживает до 72,8% влаги, что позволяет готовить мясо, рыбу и овощи без пересушивания. Сочетание высокотемпературного пара и воздуха создаёт идеальный баланс: хрустящая корочка снаружи и нежная текстура внутри. Это особенно важно для многослойных блюд, которые часто пересыхают при стандартном запекании в духовке.

Кроме того, эта технология позволяет уменьшить количество масла до минимума, сохраняя вкус и питательные свойства продуктов.

Новый аэрогриль Dreame Tasti DZ30 доступен с 26 ноября 2025 г. в DNS. Стоимость Dreame Tasti DZ30 — 20,99 тыс. руб.

