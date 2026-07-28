Разделы

Техника
|

Dreame представила вертикальный пылесос Z40 AquaCycle Pro

Dreame представила в России Z40 AquaCycle Pro — новую флагманскую модель, которая продолжает развитие беспроводных вертикальных пылесосов бренда, объединяя все больше функций. Новинка получила обновленную насадку AquaCycle 2.0 для влажной уборки, систему разделения жидких и твердых загрязнений и станцию самоочистки 4-в-1.

Одной из ключевых особенностей Z40 AquaCycle Pro стала насадка AquaCycle 2.0. Во время уборки пользователям нередко приходится сначала собирать сухой мусор, а затем повторно проходить полы моющим устройством. Насадка AquaCycle 2.0 позволяет объединить эти сценарии: система предварительно смачивает и размягчает загрязнения, ролик с высокой скоростью вращения удаляет их с поверхности, а мощность всасывания до 220 аВт (30 000 Па) помогает одновременно собрать как жидкие, так и сухие загрязнения за один проход.

Чтобы поддерживать стабильное качество влажной уборки, модель получила систему разделения чистой воды, использованной воды и твердых загрязнений. Такое решение помогает использовать для мытья пола только чистую воду, а также снижает вероятность появления неприятных запахов благодаря разделению жидких и твердых отходов.

После завершения уборки устройство не требует сложного ручного обслуживания. Базовая станция 4-в-1 автоматически промывает ролик сильным напором воды, сушит его горячим воздухом температурой до 70 °C, одновременно выполняя функции зарядки и хранения устройства. Это помогает поддерживать ролик в готовности к следующему использованию и сокращает время, которое пользователь тратит на уход за техникой.

dreame-vacuum.png

Для эффективной уборки Z40 AquaCycle Pro также оснащен многофункциональной щеткой с технологией TangleCut, автоматически предотвращающей наматывание волос и шерсти с помощью движущихся двойных лезвий, а также системой подсветки CelesTect с углом освещения 140°, позволяющей обнаруживать пыль в труднодоступных местах. Складной корпус 90° облегчает уборку под мебелью без необходимости наклоняться, а интеллектуальная система автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от количества загрязнений и типа покрытия. Время автономной работы достигает 90 минут, чего достаточно для уборки помещений площадью до 185 м² без подзарядки.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Дополнительно модель получила пятиступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром класса H14, улавливающую до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм, комплект специализированных насадок для различных поверхностей, моющиеся съемные компоненты и съемный аккумулятор, который при необходимости можно заменить для увеличения времени уборки.

Dreame Z40 AquaCycle Pro уже поступил в продажу на официальном сайте Dreame, в фирменных магазинах бренда и у официальных розничных партнеров. Рекомендованная розничная цена модели составляет 59990 руб., при этом на старте продаж новинка доступна по специальной цене 56990 руб..

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Китай крушит устои мира. Вопреки всем санкциям началось производство суверенных продвинутых литографов. ASML больше не нужна

Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле

Знаменитый российский производитель электроники купил склад на границе с Китаем

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

В России введут требования к защите персональных данных при использовании ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще