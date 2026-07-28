Dreame представила вертикальный пылесос Z40 AquaCycle Pro

Dreame представила в России Z40 AquaCycle Pro — новую флагманскую модель, которая продолжает развитие беспроводных вертикальных пылесосов бренда, объединяя все больше функций. Новинка получила обновленную насадку AquaCycle 2.0 для влажной уборки, систему разделения жидких и твердых загрязнений и станцию самоочистки 4-в-1.

Одной из ключевых особенностей Z40 AquaCycle Pro стала насадка AquaCycle 2.0. Во время уборки пользователям нередко приходится сначала собирать сухой мусор, а затем повторно проходить полы моющим устройством. Насадка AquaCycle 2.0 позволяет объединить эти сценарии: система предварительно смачивает и размягчает загрязнения, ролик с высокой скоростью вращения удаляет их с поверхности, а мощность всасывания до 220 аВт (30 000 Па) помогает одновременно собрать как жидкие, так и сухие загрязнения за один проход.

Чтобы поддерживать стабильное качество влажной уборки, модель получила систему разделения чистой воды, использованной воды и твердых загрязнений. Такое решение помогает использовать для мытья пола только чистую воду, а также снижает вероятность появления неприятных запахов благодаря разделению жидких и твердых отходов.

После завершения уборки устройство не требует сложного ручного обслуживания. Базовая станция 4-в-1 автоматически промывает ролик сильным напором воды, сушит его горячим воздухом температурой до 70 °C, одновременно выполняя функции зарядки и хранения устройства. Это помогает поддерживать ролик в готовности к следующему использованию и сокращает время, которое пользователь тратит на уход за техникой.

Для эффективной уборки Z40 AquaCycle Pro также оснащен многофункциональной щеткой с технологией TangleCut, автоматически предотвращающей наматывание волос и шерсти с помощью движущихся двойных лезвий, а также системой подсветки CelesTect с углом освещения 140°, позволяющей обнаруживать пыль в труднодоступных местах. Складной корпус 90° облегчает уборку под мебелью без необходимости наклоняться, а интеллектуальная система автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от количества загрязнений и типа покрытия. Время автономной работы достигает 90 минут, чего достаточно для уборки помещений площадью до 185 м² без подзарядки.

Дополнительно модель получила пятиступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром класса H14, улавливающую до 99,99% частиц размером от 0,1 мкм, комплект специализированных насадок для различных поверхностей, моющиеся съемные компоненты и съемный аккумулятор, который при необходимости можно заменить для увеличения времени уборки.

Dreame Z40 AquaCycle Pro уже поступил в продажу на официальном сайте Dreame, в фирменных магазинах бренда и у официальных розничных партнеров. Рекомендованная розничная цена модели составляет 59990 руб., при этом на старте продаж новинка доступна по специальной цене 56990 руб..