Dreame показала новые модели роботов-пылесосов

Компания Dreame представила сразу две модели роботов-пылесосов: Dreame MatriX10 Ultra и Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete. Благодаря передовым технологиям эти новинки смогут сделать уборку еще проще и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

MatriX 10 Ultra: премиальный робот-пылесос с умной док-станцией

Флагманский MatriX10 Ultra позволяет значительно автоматизировать уборку в доме. Модель поставляется вместе с интеллектуальной док-станцией PowerDock, поддерживающей технологию Multi-Mop™, которая автоматически заменяет швабры. Под каждый сценарий предусмотрена своя опция: салфетки для швабры с нейлоновой щетиной для удаления жира и стойких загрязнений на кухне; впитывающие салфетки для борьбы с жидкими загрязнениями и микробами в ванной; водопоглощающие салфетки для швабры из губки для мытья полов горячей водой в гостиной.

Также док-станция умеет промывать швабры водой при температуре 100°С и сушить их горячим воздухом. Внутри предусмотрено три отсека для чистящих средств: для ежедневной уборки, для ухода за деревянным полом и для устранения запахов домашних животных.

Отдельного внимания удостоилась система HyperStream™: двойные щетки предотвращают спутывание длинных волос и облегчают уборку на коврах. Щетка из резины с щетиной удаляет пыль, а щетка из термопластичного полиуретана собирает мусор с ковров и автоматически поднимается на ровных поверхностях для экономии энергии.

Мощность всасывания новинки составила 30 000 Па, благодаря чему MatriX10 Ultra легко справляется с разными видами грязи и мелкого мусора. Робот-пылесос получил сертификат TÜV Low Noise Cleaning, подтверждающий низкий уровень шума во время уборки.

Выдвижные ножки ProLeap™ получили апгрейд и теперь могут преодолевать двухуровневые пороги суммарной высотой до 8 см. Дополняет эту систему трехколесное шасси AgiLift™, обеспечивающее плавное движение через препятствия высотой до 4,2 см. Робот-пылесос легко справляется с дверными порогами и забирается на ковры с густым ворсом.

MatriX10 Ultra дружит с питомцами: пылесос отмечает места активности домашних животных и предусматривает специальный режим уборки в зонах, связанных с ними. Робот-пылесос можно использовать для удаленного наблюдения за питомцем.

Технологии MopExtend™ RoboSwing и SideReach™ помогают заниматься очисткой углов, система навигации VersaLift™ в нужный момент опускается и позволяет проводить уборку под низкой мебелью.

Aqua10 Ultra Roller Complete: инновации в сфере влажной уборки

Наряду с MatriX10 Ultra компания представила Aqua10 Ultra Roller Complete, многофункциональный робот-пылесос, совмещающий сухую и влажную уборку. Его главная особенность – технология AquaRoll™, которая подает свежую воду прямо на роликовую швабру, исключая повторное использование грязной воды во время уборки.

В основе работы – мощная система всасывания Vormax™ на 30 000 Па и щетки HyperStream™. Технология FluffRoll™ использует обратно вращающийся модуль до 1000 об/мин для поддержания ролика чистым и мягким, позволяя добиться более глубокой очистки. Система AutoSeal™ автоматически закрывает роликовый щиток при попадании робота на ковер, защищая ковровые покрытия от влаги.

Системы ProLeap™, AgiLift™ и обновленная навигация OmniSight™ 2.0 позволяют Aqua10 Ultra Roller уверенно преодолевать препятствия и аккуратно объезжать мебель. Кроме того, робот оснащен технологией StereoEdge™, которая использует 3D-подсветку для распознавания кабелей и мелких предметов, и системой SideReach™ для тщательной уборки в углах. Есть голосовое управление, и предусмотрены специальные режимы уборки для комнат, в которых обитают питомцы.

Док-станция автоматически очищает и сушит робот-пылесос. За гигиену отвечает модуль ThermoHub™, обеспечивающий промывку швабр горячей водой при температуре до 100 °C и последующую сушку. Два отсека вмещают чистящие средства для для ежедневной уборки и для устранения запахов домашних животных.

Новые стандарты умной уборки

В Dreame подчеркивают, что обе новинки ориентированы на расширение доступных сценариев использования: MatriX10 Ultra и Aqua10 Ultra Roller автономны в своей работе, ловко объезжают препятствия, взаимодействуют с разными типами напольных покрытий и мебели, а также с животным.

Стоимость MatriX10 Ultra составляет 189,99 тыс. руб., полная стоимость Aqua10 Roller Ultra Complete – 149,99 тыс. руб., в период с 07.10 по 20.10 цена снижена — 139,99 тыс. руб.