Робот пылесос Dreame D30 Ultra с интеллектуальной док-станцией поступил в продажу в России

Dreame Technology объявила о старте продаж в России своего нового робота-пылесоса D30 Ultra, разработанного для решения задач уборки в современных домах и квартирах. D30 Ultra не просто чистит полы, а управляет всем процессом: от обнаружения и распознавания загрязнений и препятствий до самостоятельного обслуживания и ухода за сменными и встроенными компонентами.

Фокус в оснащении устройства сделан на трех ключевых аспектах: эффективное очищение любых поверхностей, продвинутый искусственный интеллект для навигации в сложных условиях и полная автономность благодаря док-станции.

В основе D30 Ultra – новый бесщёточный двигатель 6 поколения TurboForce, обеспечивающий до 25 тыс. Па с помощью технологии Vormax. Он позволяет устройству эффективно удалять не только пыль и шерсть, но и крупный мусор, как с твердых полов, так и с ковровых покрытий.

Вместо традиционной щётки с ворсом используется цельный силиконовый ролик со спиралевидными ребрами. Такая конструкция минимизирует наматывание волос и шерсти, не требует частой очистки и одинаково эффективно работает как на гладком напольном покрытии, так и на ворсистых коврах.

Дополнительная щётка TriCut Brush 2.0 оснащена тремя встроенными безопасными ножами, которые в реальном времени перерезают волокна, намотанные на валик, и направляют их прямо в пылесборник.

Встроенный ультразвуковой датчик в реальном времени анализирует и определяет напольное покрытие. Идентифицировав ковровое, робот автоматически поднимает салфетки на 10,5 мм, исключая контакт мокрой ткани с ворсом, активирует режим Carpet Boost и увеличивает мощность всасывания для более глубокой очистки от засевшей пыли и шерсти. В приложении DreameHome пользователь может гибко настраивать поведение робота для разных ковровых зон: от полного объезда до режима интенсивной двукратной чистки.

D30 Ultra отличается системой DuoScrub для удаления засохших пятен, объединяющей в себе две круглые вращающиеся швабры, на которые крепятся сменные салфетки из микрофибры. Швабры прижимаются к полу с заданным усилием, обеспечивая ротационное давление и имитируя мытье вручную.

При приближении к стене, плинтусу или ножке мебели, робот задействует шарнирную систему MopExtend. Корпус робота поворачивается, смещая боковую сторону со шваброй ближе к препятствию. Одновременно с этим рычаги со швабрами выдвигаются вперёд, увеличивая зону покрытия до 4 см и касаясь поверхности вплотную к вертикальному препятствию, предотвращая появление классической невымытой полосы. Лабораторные данные Dreame указывают на покрытие подобных зон до 99% в данном режиме.

Встроенный бак ёмкостью 80 мл обеспечивает равномерное увлажнение салфеток на протяжении всей уборки. Интенсивность подачи воды можно регулировать в приложении в зависимости от типа загрязнения (например, увеличить для кухни).

Для построения точного маршрута и ориентации в пространстве D30 Ultra использует систему Pathfinder на основе LDS-лидара. Быстро вращающийся лазерный сканер создаёт детальную карту помещения в реальном времени, с точностью до миллиметра фиксируя расположение стен, мебели и других статичных объектов. Робот поддерживает создание и хранение карт до 4 отдельных этажей, автоматически распознавая, на каком из них находится, и адаптируя уборку под многоуровневую планировку.