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SodaStream

SodaStream

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.09.2026 Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт 1
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

SodaStream и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12761 1
NTT Data - Itelligence AG 49 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 129 1
Veeam Software 345 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 956 1
Microsoft Corporation 25841 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1703 1
Puma - Пума 50 1
Daniel Wellington 2 1
Volkswagen Group - VW 309 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 391 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3254 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 498 1
W3C - WebSocket 73 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5315 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2535 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 315 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6772 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1453 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2688 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3383 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5875 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 840 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5222 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13744 1
FreePik 1873 1
Microsoft Azure 1530 1
Microsoft Office 4207 1
Veeam Universal License - VUL 14 1
Google Cloud Platform - GCP 387 1
Microsoft Office 365 1050 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 1
Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
Зонов Александр 57 1
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Дания - Королевство 1339 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Германия - Федеративная Республика 13279 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5826 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1879 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53884 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 26 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5786 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 1
BleepingComputer - Издание 463 1
Forbes Global 2000 50 1
Fortune Global 500 298 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
VeeamON Forum 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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