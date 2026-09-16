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SodaStream
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.09.2026
|Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт 1
|12.05.2021
|Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
SodaStream и организации, системы, технологии, персоны:
|Puma - Пума 50 1
|Daniel Wellington 2 1
|Volkswagen Group - VW 309 1
|FreePik 1873 1
|Microsoft Azure 1530 1
|Microsoft Office 4207 1
|Veeam Universal License - VUL 14 1
|Google Cloud Platform - GCP 387 1
|Microsoft Office 365 1050 1
|Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 126 1
|Largent Bill - Ларджент Билл 8 1
|Зонов Александр 57 1
|Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 1
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
|Дания - Королевство 1339 1
|Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
|Германия - Федеративная Республика 13279 1
|VeeamON Forum 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.