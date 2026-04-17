«М.Видео» объявляет предзаказ на новую линейку пылесосов Dreame

«М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новую линейку пылесосов бренда Dreame Technology. Предзаказ продлится до 27 апреля, с 28 апреля устройства поступят в свободную продажу. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Флагманский робот-пылесос X60 Ultra Complete объединяет ключевые технологические решения Dreame для полностью автономной уборки. Модель оснащена системой навигации с выдвижным лидаром и AI OmniSight™ с распознаванием более 280 типов объектов, что позволяет точно ориентироваться в пространстве, включая зоны под низкой мебелью. Сила всасывания до 35 000 Па в сочетании с двойной щеткой HyperStream™ 2.0 и выдвижной камерой давления обеспечивает эффективную сухую уборку как на твердых покрытиях, так и на коврах, извлекая глубоко въевшуюся пыль и шерсть. Робот автоматически адаптирует сценарии работы под тип поверхности и характер загрязнений, а многофункциональная станция PowerDock™ берет на себя обслуживание устройства, включая очистку и подготовку к следующему циклу уборки.

X60 Master развивает этот технологический стек, смещая акцент с автономной уборки на полную интеграцию устройства в пространство и минимизацию участия пользователя. В отличие от X60 Ultra Complete, модель оснащена компактной встраиваемой станцией с возможностью подключения к водопроводу и системе отвода воды, что позволяет автоматизировать процессы обслуживания — от промывки до удаления отработанной жидкости — без ручного вмешательства. Такой подход делает X60 Master решением для пользователей, которые рассматривают робот-пылесос как полностью самостоятельную систему ухода за домом, встроенную в инфраструктуру дома.

Другой моделью линейки стал моющий пылесос Dreame H16 Pro Steam. Устройство сочетает несколько типов воздействия на загрязнения: механическое, температурное и за счёт давления воды. Конструкция включает систему двойных шторок — жесткая шторка выполняет функцию соскребания засохших загрязнений, включая остатки пищи и липкие пятна, а гибкая — обеспечивает плотный контакт с поверхностью и очистку вдоль стен и в углах.

Система влажной уборки объединяет подачу пара и горячей воды. Пар формируется в нагревательном модуле при температуре до 200°C и подается на поверхность с температурой до 99°C, что позволяет размягчать загрязнения перед их удалением. Дополнительно используется промывка горячей водой температурой до 90°C, что применяется для удаления жирных и маслянистых следов.

Сила всасывания до 30 000 Па обеспечивает одновременный сбор твердого мусора и жидкости за один проход. Интеллектуальная система управления регулирует мощность всасывания и подачу воды в зависимости от степени загрязнения поверхности. Конструкция пылесоса предусматривает возможность раскладывания на 180°, что позволяет проводить уборку под мебелью без её перемещения. Встроенная подсветка щетки используется для визуального контроля загрязнений в слабоосвещенных зонах.

После завершения уборки реализован автоматический цикл обслуживания: очистка ролика с подачей горячей воды 100°C, обработка паром 200°C и последующая сушка горячим воздухом 90°C. Это снижает необходимость ручной очистки и предотвращает накопление влаги внутри устройства. В рамках предзаказа Dreame H16 Pro Steam доступен по цене 69,99 тыс. руб.

Вертикальный пылесос Dreame Z40 TangleCut Flex+ предназначен для сухой уборки. Модель оснащена несколькими насадками, что делает ее многофункциональным устройством для уборки всех поверхностей. А также системой предотвращения наматывания волос на щетку, что снижает необходимость ее очистки. Гибкая конструкция корпуса позволяет изменять угол наклона для уборки под мебелью и в труднодоступных зонах. Устройство рассчитано на регулярную уборку твёрдых покрытий и ковровых поверхностей.

В период предзаказа на устройства действуют скидки до 20 тыс. рублей в зависимости от модели.