Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявляет о старте продаж в России флагманской серии L9, в которую вошли стиральная и сушильная машины. Новинки открывают для Dreame новую категорию техники на российском рынке и делают ставку на автоматизацию повседневного ухода за одеждой: техника самостоятельно адаптирует параметры, дозирует моющие средства и продолжает ухаживать за вещами даже после завершения основных программ. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Dreame L9 рассчитана на то, чтобы сократить количество рутинных действий перед каждой стиркой. Машина сама оценивает загрузку, определяет вес белья, контролирует уровень воды и адаптирует параметры цикла. Пользователю не нужно каждый раз вручную подбирать настройки под новую партию вещей – значительную часть этих решений техника берет на себя.

L9 также автоматически дозирует моющее средство и кондиционер в зависимости от загрузки с точностью ±1 мл, поэтому их не нужно отмерять перед каждым циклом. Одной полной заправки резервуаров может быть достаточно примерно на месяц использования. После дозирования технология МуссБлум (MousseBloom) смешивает средство с водой и воздухом, превращая его в плотную пену, которая равномерно распределяется по ткани и глубже проникает в волокна. Это помогает эффективнее использовать моющий состав и воду по сравнению с традиционным замачиванием. При необходимости остается и ручной режим дозирования.

Пресс-служба Dreame Dreame выходит на российский рынок стиральной и сушильной техники с флагманской серией L9

Продажи серии Dreame L9 в России стартуют 16 сентября 2026 г. Новинки будут эксклюзивно представлены в сети магазинов премиальной техники и электроники «Технопарк» и фирменных магазинах Dreame.

С 16 по 30 сентября 2026 года стиральная машина Dreame L9 будет доступна по цене 119,99 тыс. руб. вместо 129,99 тыс. руб., а сушильная машина Dreame L9 – 129, 99 тыс. руб. вместо 139,99 тыс. руб.

В течение первых двух недель после старта продаж покупатели комплекта из стиральной и сушильной машин L9 получат соединительный комплект для установки техники в колонну в подарок. Для покупателей «Технопарка» также действует дополнительное предложение: в течение первого месяца после старта продаж при покупке устройств серии L9 предоставляется бесплатная установка.