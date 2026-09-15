Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Dreame G12 Dual вышел в продажу в России — моющий пылесос 5-в-1 с насадками для сухой уборки

Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявляет о старте продаж в России Dreame G12 Dual – моющего пылесоса пять-в-одном, который объединяет влажную уборку твердых полов и полноценную сухую уборку разных поверхностей. Мощность всасывания достигает 28 000 Па, а тонкий корпус раскладывается на 180°, позволяя убирать под низкой мебелью. Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology.

Главная особенность Dreame G12 Dual – универсальный формат, c помощью сменных насадок пылесос адаптируется под разные поверхности и задачи: от ежедневного ухода за полом до уборки ковров, мебели и труднодоступных зон.

Основная насадка для влажной уборки одновременно собирает сухие и влажные загрязнения и моет твердые напольные покрытия, позволяя удалять такие загрязнения, как крошки, волосы и пролитую жидкость за один проход. Для сухой уборки предусмотрена универсальная насадка, которая подходит для ковров и твердых покрытий, а LED-подсветка помогает лучше видеть пыль и мелкий мусор.

drim700.jpg
Пресс-служба Dreame Technology
Dreame G12 Dual вышел в продажу в России

Дополнительно G12 Dual оснащен еще тремя насадками: моторизованная мини-щетка для мягкой мебели, которая помогает собирать пыль, волосы и шерсть с текстильных поверхностей; комбинированная выдвижная насадка, позволяющая очищать щели, углы, плинтусы, оконные рамы, высокие поверхности и другие труднодоступные участки, а также мягкая щетка для очищения от пыли твердых, но деликатных поверхностей.

В результате одно устройство закрывает все основные сценарии уборки дома: им можно вымыть пол, пропылесосить ковер, очистить мягкую мебель, добраться до узких зон и привести в порядок автомобиль без необходимости использовать несколько отдельных устройств.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Продажи Dreame G12 Dual в России стартовали 15 сентября 2026 г. Рекомендованная розничная цена модели составляет 49,99 тыс. руб., до 5 октября 2026 г. устройство можно приобрести со скидкой 5 тыс. руб. в фирменных онлайн- и офлайн-магазинах Dreame, официальном интернет-магазине бренда и у розничных партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

CNewsMarket опубликовал рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще