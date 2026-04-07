Dreame представила в России ультратонкий моющий пылесос G12S Pro с высокой автономностью и силой всасывания

Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявил о старте продаж в России пылесоса для сухой и влажной уборки G12S Pro.

Новая модель сочетает компактный форм-фактор с высокой силой всасывания и системой интеллектуального обслуживания, позволяя выполнять полноценную уборку квартиры одним устройством, включая труднодоступные зоны под мебелью.

Одной из ключевых особенностей G12S Pro стала конструкция с возможностью полного раскладывания на 180°. Благодаря корпусу высотой всего 9,85 см пылесос легко проходит под диванами, кроватями и шкафами, где чаще всего скапливается пыль и шерсть.

При этом система разделения жидкости и воздуха обеспечивает стабильную работу устройства даже в горизонтальном положении, позволяя сохранять мощность всасывания до 25 тыс. Па в сложных условиях уборки.

Высокоскоростной двигатель со скоростью до 140 тыс. об/мин обеспечивает силу всасывания до 25 тыс. Па, что позволяет эффективно справляться как с сухим мусором, так и с влажными загрязнениями — от крошек и шерсти до остатков еды и пролитых жидкостей.

Интеллектуальная система распознавания загрязнений анализирует уровень загрязнения поверхности и автоматически регулирует мощность всасывания, обеспечивая оптимальный баланс между эффективностью и энергопотреблением.

В G12S Pro реализована система двойных скребков Dual-Scraper System, которая решает сразу две задачи: технология TangleCut 2.0 предотвращает наматывание волос и шерсти на ролик, избавляя от необходимости очищать щетку вручную; плоская упругая шторка выполняет функцию водосгона. Дополнительно конструкция щетки обеспечивает плотное прилегание к краям, позволяя эффективно убирать вдоль стен и в углах без пропущенных участков.

После уборки устройство автоматически очищает ролик горячей водой температурой до 90 °C, полностью промывая щетку и внутреннюю часть базы.

Затем система выполняет сушку горячим воздухом до 95 °C, что помогает предотвратить появление запахов и рост бактерий.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Интеллектуальная система определяет степень загрязнения щетки и регулирует объем воды для очистки, избегая избыточного или недостаточного промывания.

Конструкция пылесоса предусматривает поворот корпуса и ручки до 80°, что облегчает уборку в узких пространствах и между мебелью.

Вес устройства составляет 4,7 кг, а смещенный вниз центр тяжести снижает нагрузку на руки и делает управление более комфортным при длительной уборке.

LED-экран на ручке отображает уровень загрязнения и текущий статус работы в режиме реального времени, а голосовые подсказки упрощают взаимодействие с устройством.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
G12S Pro обеспечивает до 60 минут автономной работы, что позволяет провести уборку всей квартиры без подзарядки.

Резервуар для чистой воды объемом 1 тыс. мл снижает необходимость долива воды в процессе уборки и делает использование устройства более удобным.

Dreame G12S Pro уже поступил в продажу в России и доступен для приобретения в фирменных магазинах Dreame на маркетплейсах. Рекомендованная розничная цена от бренда составляет 45990 руб, до 20 апреля действует сниженная цена 42990 руб.

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/