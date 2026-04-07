Dreame представила в России ультратонкий моющий пылесос G12S Pro с высокой автономностью и силой всасывания

Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявил о старте продаж в России пылесоса для сухой и влажной уборки G12S Pro.

Новая модель сочетает компактный форм-фактор с высокой силой всасывания и системой интеллектуального обслуживания, позволяя выполнять полноценную уборку квартиры одним устройством, включая труднодоступные зоны под мебелью.

Одной из ключевых особенностей G12S Pro стала конструкция с возможностью полного раскладывания на 180°. Благодаря корпусу высотой всего 9,85 см пылесос легко проходит под диванами, кроватями и шкафами, где чаще всего скапливается пыль и шерсть.

При этом система разделения жидкости и воздуха обеспечивает стабильную работу устройства даже в горизонтальном положении, позволяя сохранять мощность всасывания до 25 тыс. Па в сложных условиях уборки.

Высокоскоростной двигатель со скоростью до 140 тыс. об/мин обеспечивает силу всасывания до 25 тыс. Па, что позволяет эффективно справляться как с сухим мусором, так и с влажными загрязнениями — от крошек и шерсти до остатков еды и пролитых жидкостей.

Интеллектуальная система распознавания загрязнений анализирует уровень загрязнения поверхности и автоматически регулирует мощность всасывания, обеспечивая оптимальный баланс между эффективностью и энергопотреблением.

В G12S Pro реализована система двойных скребков Dual-Scraper System, которая решает сразу две задачи: технология TangleCut 2.0 предотвращает наматывание волос и шерсти на ролик, избавляя от необходимости очищать щетку вручную; плоская упругая шторка выполняет функцию водосгона. Дополнительно конструкция щетки обеспечивает плотное прилегание к краям, позволяя эффективно убирать вдоль стен и в углах без пропущенных участков.

После уборки устройство автоматически очищает ролик горячей водой температурой до 90 °C, полностью промывая щетку и внутреннюю часть базы.

Затем система выполняет сушку горячим воздухом до 95 °C, что помогает предотвратить появление запахов и рост бактерий.

Интеллектуальная система определяет степень загрязнения щетки и регулирует объем воды для очистки, избегая избыточного или недостаточного промывания.

Конструкция пылесоса предусматривает поворот корпуса и ручки до 80°, что облегчает уборку в узких пространствах и между мебелью.

Вес устройства составляет 4,7 кг, а смещенный вниз центр тяжести снижает нагрузку на руки и делает управление более комфортным при длительной уборке.

LED-экран на ручке отображает уровень загрязнения и текущий статус работы в режиме реального времени, а голосовые подсказки упрощают взаимодействие с устройством.

G12S Pro обеспечивает до 60 минут автономной работы, что позволяет провести уборку всей квартиры без подзарядки.

Резервуар для чистой воды объемом 1 тыс. мл снижает необходимость долива воды в процессе уборки и делает использование устройства более удобным.

Dreame G12S Pro уже поступил в продажу в России и доступен для приобретения в фирменных магазинах Dreame на маркетплейсах. Рекомендованная розничная цена от бренда составляет 45990 руб, до 20 апреля действует сниженная цена 42990 руб.