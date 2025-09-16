Dreame представила новый пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua среднего уровня с премиальной функцией

Компания Dreame представила новую модель беспроводного вертикального пылесоса R10S Aqua среднего ценового сегмента. Он совмещает в себе функциональность сухой уборки с впечатляющей мощностью всасывания 20 000 Па и насадку с вращающейся влажной шваброй. Пользователи получают возможности, сопоставимые с теми, что предлагают пылесосы для влажной уборки премиум-класса. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Швабра-насадка

Съемная насадка с двумя вращающимися швабрами (116 об/мин) предназначена для удаления стойких загрязнений: следов домашних животных, жира, кофе, кетчупа. Пользователь получает пылесос, который легко справляется с уборкой воды, грязи и других загрязнений без необходимости использования отдельной швабры или тряпки. Резервуар на 200 мл и регулировка расхода воды обеспечивают контроль над процессом.

Время работы аккумулятора в режиме влажной уборки составляет 43 мин. При этом площадь убираемой поверхности составляет до 300 м².

Щетка с подсветкой

Система подсветки CelesTect™ на многофункциональной щетке служит для обнаружения скрытой пыли и мусора в затемненных местах: за мебелью, в углах, узких проемах. Благодаря подсветке пользователь в 16 раз лучше видит пыль, которая раньше могла оставаться незамеченной. Это гарантирует тщательную уборку.

Dreame представила новый пылесос для сухой и влажной уборки R10S Aqua среднего уровня с премиальной функцией

Многофункциональная щетка защищена от наматывания волос, шерсти домашних питомцев и ниток. Регулируемый передний зазор адаптируется к коврам и твердым покрытиям. Пользователю не нужно менять насадки при переходе с ковра на ламинат или плитку. Щетка эффективно всасывает как крупный мусор, так и глубоко засевшую пыль.

Приобрести R10S Aqua можно в официальном онлайн-магазине Dreame. Цена R10S Aqua 16 по 30 сентября составит 23,99 тыс. руб., после – 26,99 тыс. руб.