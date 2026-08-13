От технологичной укладки волос до комплексного LED-ухода: Dreame представила три новых бьюти-гаджета

Dreame представила три новых устройства для домашнего ухода: высокоскоростной фен Gleam Pro, автоматическую плойку Air Auto и LED-маску Chrona Pro. Новинки дополняют ежедневные ритуалы сушки и укладки волос, а также ухода за кожей лица — с акцентом на точный контроль параметров, понятное управление и комфорт при использовании.

Gleam Pro: скорость профессионального фена для ежедневной укладки без вреда для волос

Высокоскоростной фен Dreame Gleam Pro оснащен бесщеточным двигателем мощностью 1600 Вт со скоростью вращения до 110 000 об/мин. Он создает воздушный поток до 65 м/с, который помогает быстрее высушить волосы и сократить время на ежедневную укладку. Короткие волосы можно высушить примерно за 40 секунд*, поэтому устройство особенно удобно, когда нужно быстро собраться утром или освежить укладку в течение дня.

Чтобы сделать сушку более бережной, встроенный датчик измеряет температуру воздуха 100 раз в секунду, а система контроля поддерживает ее на уровне 57 °C. Генератор выпускает до 200 млн отрицательно заряженных ионов на см3, помогая уменьшить статическое электричество и сделать волосы более гладкими. Четыре температурных режима и две скорости позволяют настроить работу фена под тип волос и задачу – от быстрой сушки до укладки.

Для разных сценариев в комплект входят концентратор и диффузор: первый помогает направить воздушный поток при укладке, второй — подчеркнуть естественные локоны и придать волосам объем.

*По данным внутренней лаборатории Dreame. Результат получен в контролируемых условиях; фактическое время сушки может различаться в зависимости от длины, густоты и исходной влажности волос.

Корпус весом 330 г снижает нагрузку на руку, а уровень шума до 58 дБ делает ежедневную сушку комфортнее. Дорожная сумка упрощает хранение и перевозку устройства.

Air Auto: сама формирует локоны и фиксирует их холодным воздухом

Автоматическая плойка Dreame Air Auto упрощает создание локонов: воздушный поток автоматически оборачивает прядь вокруг цилиндра, поэтому ее не нужно накручивать вручную. После нагрева устройство подает направленный холодный воздух, который помогает зафиксировать форму локона. Направление завивки можно менять, чтобы создавать симметричную укладку с обеих сторон лица, а управлять основными настройками одной рукой.

Цилиндр диаметром 32 мм помогает создавать мягкие объемные локоны, а три температурных режима – 120, 140 и 160 °C – позволяют подобрать интенсивность нагрева с учетом типа и состояния волос. Керамический нагревательный элемент MCH равномерно распределяет тепло, а NTC-датчик проверяет температуру до 500 раз в секунду, помогая поддерживать выбранный режим. Текущие настройки отображаются на цифровом дисплее.

Во время укладки Air Auto генерирует до 500 млн отрицательных ионов, чтобы уменьшить статическое электричество и пушение волос. Специальный канал направляет прядь и снижает вероятность ее спутывания, делая процесс более аккуратным. Шнур длиной 2,8 м обеспечивает свободу движений, а кожаная сумка упрощает хранение и перевозку стайлера.

Chrona Pro: шесть длин волн для комплексного ухода и функция холодного компресса

Беспроводная LED-маска Dreame Chrona Pro использует видимый и ближний инфракрасный свет для комплексного домашнего ухода за кожей лица. Синий свет 465 нм предназначен для кожи, склонной к несовершенствам, зеленый 530 нм — для ухода при видимых покраснениях, а желтый 590 нм помогает сделать тон визуально более ровным и вернуть коже сияние. Красный свет 630 нм и невидимые глазу инфракрасные волны 850 и 1070 нм проникают глубже и используются в программах, направленных на поддержание упругости кожи и уменьшение видимости мелких морщин.

Пользователю не нужно самостоятельно подбирать и комбинировать длины волн: они распределены между пятью готовыми программами — режимом лифтинга, режимом осветления, режимом коррекции пигментных пятен, успокаивающим и многофункциональным режимами. Последний одновременно задействует все шесть длин волн и сочетает эффекты остальных программ для комплексного ухода.

360 светодиодных элементов образуют плотную матрицу и равномерно распределяют свет по разным зонам лица, сокращая промежутки между источниками. Благодаря этому световые волны воздействуют не на отдельные точки, а охватывают всю поверхность лица. Продолжительность каждой программы составляет 10 минут.

В дополнение к LED-уходу маска Chrona Pro поддерживает функцию холодного компресса. В комплект входят две съемные охлаждающие накладки: полноразмерная повторяет контуры лица и помогает уменьшить ощущение жара, видимые покраснения и дискомфорт, а точечная предназначена для области вокруг глаз – например, чтобы снять следы усталости и уменьшить видимую отечность. Накладки крепятся к маске магнитами, поэтому их можно прикладывать к нужной зоне после LED-процедуры. Для мягкого охлаждения накладку помещают в холодильник, для более интенсивного — ненадолго в морозильную камеру; рекомендуемая продолжительность компресса составляет 15–20 минут.

Доступность и цены

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На старте продаж устройства можно приобрести по сниженным ценам в официальном магазине Dreame, на официальных площадках бренда на маркетплейсах и у официальных розничных партнеров.