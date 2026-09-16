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Daniel Wellington

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.09.2026 Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт 1
23.10.2019 Daniel Wellington внедрил Microsoft Dynamics 365 в российском отделении 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Daniel Wellington и организации, системы, технологии, персоны:

Дримкас - Dreamkas 19 1
Awara IT - Авара Ай Ти Солюшенс 16 1
Microsoft Corporation 25841 1
SodaStream 2 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 129 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7892 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1921 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13744 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1410 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12377 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 498 1
Microsoft Dynamics 365 148 1
Microsoft Azure 1530 1
FreePik 1873 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4517 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19686 1
Швеция - Королевство 3792 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2455 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3909 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8895 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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