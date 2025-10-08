Dreame презентовала сразу четыре новых устройства для ухода за волосами

Компания Dreame Technology представила новые устройства для ухода за волосами — сразу четыре новинки: фен Dreame Pilot, фен Dreame Miracle Pro, выпрямитель для волос Dreame Aero Straight и фен Dreame Gusto. Все устройства поступили в продажу в России с 7 октября. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

Фен Dreame Pilot стал одной из самых инновационных новинок презентации. Устройство оснащено мощным мотором на 150 000 об/мин, который обеспечивает скорость воздушного потока до 70 м/с и объём воздуха до 55 м³/ч.

Технология AI Smart Temperature Protection контролирует температуру в режиме реального времени: высокочастотный термистор NTC измеряет ее 500 раз в секунду и мгновенно корректирует уровень нагрева, предотвращая перегрев и обеспечивая безопасную, эффективную и стабильную сушку для гладких и ухоженных волос.

Компания Dreame представила новые устройства на российском рынке

Dreame Pilot также поддерживает персонализацию через фирменное приложение: можно создавать до трех индивидуальных профилей, настраивать температуру и скорость под тип волос и получать рекомендации по уходу.

Фен оснащен интеллектуальной системой распознавания насадок: при подключении устройство автоматически выбирает последние использованные параметры. В комплект входят четыре насадки — диффузор, стайлинговая, разглаживающая и антифриз-насадка.

Среди других функций: автоматическая пауза при установке на поверхность, LED-индикаторы для отображения режимов и премиальный дисплей для контроля параметров.

Dreame Miracle Pro — передовая и высокотехнологичная модель, объединяющая современные решения для бережного ухода за волосами. Благодаря системе распыления Dreame Miracle Pro умеет превращать питательные эссенции в мелкодисперсный туман, равномерно распределяя его по волосам. Такой подход защищает кутикулу от теплового воздействия, поддерживая здоровье кожи головы. Двухволновый красный свет 1064 нм и 633 нм стимулирует микроциркуляцию кожи головы, тем самым улучшая доставку питательных веществ и кислорода к волосяным фолликулам. Ионизация генерирует 600 млн отрицательно заряженных ионов на см³ воздуха, снижая пушистость и усиливая блеск.

Мощный мотор на 130 тыс. об/мин обеспечивает профессиональную скорость сушки — волосы средней длины можно высушить всего за 2 минуты. Интеллектуальные датчики в режиме реального времени регулируют воздушный поток и температуру. Фен поддерживает 6 температурных режимов и 2 скорости, которые можно настраивать самостоятельно при помощи удобного LED-дисплея. Функция ионизации обеспечивает 600 млн отрицательно заряженных ионов на см³ воздуха. В отделке корпуса использована кожа, чтобы подчеркнуть изящный дизайн новинки. В комплект входят четыре насадки, позволяющие экспериментировать с укладкой.

Выпрямитель для волос Dreame Aero Straight обеспечивает высокую скорость воздушного потока для эффективной сушки и выпрямления волос, без необходимости предварительного нагрева. Оптимизированная конструкция воздушной камеры с 6 отверстиями и 5 зонами гарантирует постоянную подачу воздуха с равномерным распределением тепла вдоль волос. С мотором на 110 тыс. об/мин скорость воздушного потока достигает 50 м/с. Модель предусматривает три температурных режима и режима скорости воздушного потока, а функция ионизации обеспечивает 300 млн отрицательно заряженных ионов на см³.

Устройство поддерживает три режима работы: сушка у корней, выпрямление влажных волос и укладка сухих. Производитель предусмотрел систему из трех компонентов защиты и ухода за волосами: Отрицательно заряженные ионы уменьшают статическое электричество и разглаживают кутикулы, кератиновое покрытие укрепляет структуру волос, в то время как аргановое масло увлажняет и питает, делая локоны мягкими, блестящими и здоровыми.

Новинка также получила удобный дисплей. Интеллектуальная система безопасности переводит фен в режиме ожидания после 3 секунд бездействия, а после трех минут – автоматически отключает устройство.

Высокоскоростной фен для волос Dreame Gusto обладает мощностью 2000 Вт и оснащен эксклюзивным высокоэффективным двигателем увеличенного размера с диаметром вала 32 мм. Объем пропускаемого воздуха составляет до 60 м³/ч, что обеспечивает сверхбыструю и равномерную сушку волос.

В режиме ИИ интеллектуальная система регулирования температуры автоматически подстраивает уровень нагрева воздуха для надежной защиты волос и кожи головы. Этот мощный прибор салонного класса, оснащенный интеллектуальной системой распознавания насадок, предлагает идеальное сочетание скорости, точной регулировки и долговечной надежности для безупречной сушки и укладки. Технология на основе датчика ToF точно определяет расстояние до волос и динамически регулирует температуру в реальном времени, снижая уровень нагрева, когда фен Dreame Gusto приближается к коже головы, что надежно защищает ее от теплового воздействия.

За счет трех настроек скорости и четырех уровней нагрева воздушного потока фен Dreame Gusto обеспечивает гибкие возможности персонализированной укладки для всех типов волос. При нажатии кнопки холодного обдува происходит кратковременная подача мощного потока холодного воздуха для фиксации прически и длительного сохранения формы укладки.

«Мы привыкли к классическим фенам и утюжкам, но Dreame — другой уровень. Мощный поток, умная термозащита и ионизация быстро сушат и укладывают без пересушивания. Подходят и для плотных, и для тонких волос: блеск сохраняется, кончики не пушатся. В руках — инструмент нового поколения», — Сергей Ивонин, чемпион мира по парикмахерскому искусству в номинации global artist 2025.

Все четыре модели доступны к покупке. Стоимость новинок составляет: Dreame Pilot - 44,99 тыс. руб. полная стоимость, 42,99 тыс. руб. цена со скидкой в период с 07.10 по 20.10; Dreame Miracle Pro – 34,99 тыс. руб. полная стоимость, 32,99 тыс. руб. цена со скидкой в период с 07.10 по 20.10; Dreame Aero Straight – 29,99 тыс. руб. полная стоимость, 2​​7,99 тыс. руб. цена со скидкой в период с 07.10 по 20.10; Dreame Gusto – 24,99 тыс. руб. полная стоимость, 22,99 тыс. руб. цена со скидкой в период с 07.10 по 20.10.