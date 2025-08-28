Dreame усовершенствовала линейку роботов-пылесосов новой моделью L50 Ultra

Компания Dreame выпустила новую модель робота-пылесоса L50 Ultra для сухой и влажной уборки. Устройство оснащено мощным всасыванием в 19 500 Па, увеличенной батареей 6 400 мАч и улучшенной проходимостью по сравнению с предыдущей премиальной серией L40. Об этом CNews сообщили представители Dreame.

OmniDirt™ Detection 2.0 превращает Dreame L50 Ultra из простого прибора для уборки в «умного» помощника. Интеллектуальная система адаптивной уборки, которая использует искусственный интеллект (ИИ), 3D-камеры и датчики для анализа окружающей среды и автоматического выбора оптимального режима очистки способна точно определять тип поверхности и степень загрязнения, что позволяет роботу выполнять очистку основательно и безопасно.

В результате использования OmniDirt™ Detection 2.0 экономится время, так как робот-пылесос самостоятельно оптимизирует свою работу, не требуя ручных корректировок.

Dreame L50 Ultra использует методы компьютерного зрения, объединенные с передовыми ИИ-алгоритмами, для полноценного анализа типов загрязнений. На основе получаемых данных происходит автоматический подбор наиболее подходящего режима уборки. Эта технология отличает Dreame L50 Ultra от предыдущей линейки роботов Dreame L40.

Устройство распознает четыре типа загрязнений и выбирает соответствующий метод уборки: при определении сухих пятен оно замедляет движение, увеличивает давление швабр, поднимает боковые щетки; мокрых пятен – снижает подачу воды, избегая размазывания, делает двойную очистку; крупных частиц – отключает швабры, усиливает силу всасывания, поднимает щетки; сложных загрязнений – помечает зону на карте в приложении Dreamhome, предлагая ручную очистку.

Система сканирует пол, концентрируясь на участках с загрязнениями, что оптимизирует время уборки и продлевает срок службы аккумулятора. Отпадает необходимость в ручной настройке режимов: робот самостоятельно выбирает оптимальный способ удаления пятен. Автоматически определяет границы между полом и ковровыми покрытиями, адаптируя интенсивность всасывания и поднятия швабр.

Dreame L50 Ultra доступен для покупок с 28 августа в официальном онлайн-магазине Dreame по цене 104,99 тыс. руб.