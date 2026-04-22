Planeta Laika представила умную поилку-фонтан для кошек и собак с управлением через приложение и док-станцией

Российский бренд Planeta Laika представил на российском рынке новую умную поилку-фонтан 2026 г. для кошек и собак с поддержкой Wi-Fi, встроенным аккумулятором и датчиками движения. Устройство создано для повседневного использования дома и сочетает автоматическую подачу воды, управление через мобильное приложение и конструкцию, удобную в уходе. Об этом CNews сообщили представители Planeta Laika.

Поилка подключается к Wi-Fi 2,4 ГГц и управляется через приложение Smart Life на русском языке. В приложении можно настраивать режимы работы, получать уведомления о состоянии устройства, напоминания о замене фильтра и обслуживании, а также отслеживать статистику питьевого режима питомца.

Одной из ключевых особенностей модели стала конструкция с беспроводным насосом и резервуаром для воды, который устанавливается на питающее основание. Вода отделена от электрической части устройства, что делает использование поилки более безопасным и упрощает ежедневный уход. Модель может работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора емкостью 5200 мАч. Время автономной работы составляет до 45 дней в зависимости от выбранного режима.

Поилка поддерживает четыре режима подачи воды: активацию от датчика движения, постоянную циркуляцию, интервальную подачу воды и комбинированный режим. Устройство оснащено четырьмя датчиками движения, расположенными с разных сторон корпуса. Это позволяет поилке фиксировать приближение питомца с любого направления и делает модель удобной как для одного животного, так и для нескольких питомцев. Квадратная форма корпуса также обеспечивает доступ к воде с разных сторон.

В поилке используется многоступенчатая система фильтрации воды. Насос с керамическим сердечником обеспечивает тихую и стабильную работу. Модель оснащена миской из нержавеющей стали, режимом «Не беспокоить», подсветкой и нескользящими накладками на ножках.

«Мы хотели создать поилку, которая будет не просто источником воды, а действительно продуманным решением на каждый день. Поэтому в новой модели мы сделали акцент не только на удобном управлении через приложение, но и на конструкции: вода отделена от электрической части, что делает поилку более безопасной и удобной в повседневном использовании», – сказала сооснователь бренда Planeta Laika Юлия Еременко.

Объем резервуара для воды составляет 3000 мл. В комплект входят адаптер питания, кабель, фильтр и набор для чистки насоса. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев.

