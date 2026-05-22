Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV

Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV в графитовом исполнении. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Эти наушники — не просто аксессуар, а верный спутник для тех, кто ценит каждую ноту музыки и каждое мгновение тишины. Сердце устройства — гибридная система активного шумоподавления (ANC), изящно отсекающая внешний мир, словно тончайший бархатный занавес, опускающийся между слушателем и суетой. А когда реальность вновь требует внимания, режим «прозрачности» мягко возвращает вас в окружающее пространство — без снятия наушников, без разрыва связи с моментом.

Семьдесят часов автономной работы — с аккумулятором емкостью 600 мА·ч наушники AP-B890MV становятся спутником на долгих перелетах, в многочасовых рабочих сессиях и ночных прогулках под звездным небом. Технология Bluetooth 6.0 обеспечивает связь, а игровой режим дарит эффект полного погружения.

Особая забота о комфорте воплотилась в амбушюрах из искусственной кожи High Protein — мягких, обволакивающих, будто облачко, принимающих форму вашего слуха без малейшего давления. Вращающиеся в двух плоскостях чашки повторяют естественные изгибы, создавая идеальное прилегание — ни единой щели для утечки звука, ни единого намека на усталость даже после часов непрерывного использования.

Умные детали делают общение с устройством интуитивным: датчик прикосновения замирает вместе с музыкой, когда вы снимаете наушники, и вновь оживает при надевании; функция «Найди меня» превращает тревожные поиски в спокойное возвращение к утерянному спутнику через приложение Smart Life. Компактная складная конструкция позволяет укрыть эту симфонию технологий даже в скромном уголке сумки — тем более что в комплекте предусмотрен элегантный мешочек для хранения и переноски, бережно охраняющий наушники от царапин и повреждений в пути.

Модель AP-B890MV в графитовом исполнении (арт.: SV-023188). В комплект поставки входят: беспроводные наушники AP-B890MV, мешочек для переноски, кабель USB Type-C для зарядки, аудиокабель AUX, руководство пользователя. Вес устройства: 287 г. Поддержка одновременного подключения к двум устройствам.