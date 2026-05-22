Разделы

Электроника
|

Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV

Sven представляет беспроводные наушники AP-B890MV в графитовом исполнении. Об этом CNews сообщили представители Sven.

Эти наушники — не просто аксессуар, а верный спутник для тех, кто ценит каждую ноту музыки и каждое мгновение тишины. Сердце устройства — гибридная система активного шумоподавления (ANC), изящно отсекающая внешний мир, словно тончайший бархатный занавес, опускающийся между слушателем и суетой. А когда реальность вновь требует внимания, режим «прозрачности» мягко возвращает вас в окружающее пространство — без снятия наушников, без разрыва связи с моментом.

Семьдесят часов автономной работы — с аккумулятором емкостью 600 мА·ч наушники AP-B890MV становятся спутником на долгих перелетах, в многочасовых рабочих сессиях и ночных прогулках под звездным небом. Технология Bluetooth 6.0 обеспечивает связь, а игровой режим дарит эффект полного погружения.

ap640.jpg
Пресс-служба Sven
Sven AP-B890MV

Особая забота о комфорте воплотилась в амбушюрах из искусственной кожи High Protein — мягких, обволакивающих, будто облачко, принимающих форму вашего слуха без малейшего давления. Вращающиеся в двух плоскостях чашки повторяют естественные изгибы, создавая идеальное прилегание — ни единой щели для утечки звука, ни единого намека на усталость даже после часов непрерывного использования.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Умные детали делают общение с устройством интуитивным: датчик прикосновения замирает вместе с музыкой, когда вы снимаете наушники, и вновь оживает при надевании; функция «Найди меня» превращает тревожные поиски в спокойное возвращение к утерянному спутнику через приложение Smart Life. Компактная складная конструкция позволяет укрыть эту симфонию технологий даже в скромном уголке сумки — тем более что в комплекте предусмотрен элегантный мешочек для хранения и переноски, бережно охраняющий наушники от царапин и повреждений в пути.

Модель AP-B890MV в графитовом исполнении (арт.: SV-023188). В комплект поставки входят: беспроводные наушники AP-B890MV, мешочек для переноски, кабель USB Type-C для зарядки, аудиокабель AUX, руководство пользователя. Вес устройства: 287 г. Поддержка одновременного подключения к двум устройствам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290